Українські мобільні оператори піднімають тарифи

Мобільні оператори “Київстар” і Lifecell збільшили вартість послуг на мобільний зв’язок.
12 грудня 2018-го Lifecell вирішив підняти більшу частину своїх тарифів. Абонплата зросла на 33 – 75% в залежності від тарифного пакету. У цифрах вийшло, що більшість тарифів оператора зросли на 25-30 грн, а деякі від 40 до 75 грн.
Компанія відзначає, що у них є послуга “конструктор”, де кожен може підібрати тариф сам собі. За останній місяць користувалися в 5 разів частіше, ніж зазвичай.
Підняття великої кількості тарифів вже сталося в грудні, оператор не планує підвищувати ціни найближчим часом, каже оператор.
“Київстар “вирішив скасувати частину своїх старих дешевих та інших тарифів, яких у нього близько 200.
З 15 січня по 15 лютого 2019-го оператор припинить дію частини старих тарифних планів, які були введені близько 5 років тому і “які є застарілими і не відповідають вимогам клієнтів або ринкової ситуації”.
Оператор вирішив припинити роботу бюджетних тарифів, за якими абоненти могли мало і рідко платити і спілкуватися голосом.
“Київстар “опублікував список тарифів, які закриваються:
XXL
Базовий
Безлім + Київстар
Класичний
Комфорт
Ультра Комфорт
Вільний “Київстар “35
Вільний смартфон
Би29
5+0 Новий!
Вільний Київстар
Комфорт+
“Київстар “3G онлайн 2017
За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Україна Вікторії Рубан, в компанії найближчим часом не передбачається змін у тарифних планах, архівних і діючих. У Vodafone називають свої тарифи адекватними ринку.