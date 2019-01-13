Українські мобільні оператори піднімають тарифи

Мобільні оператори “Київстар” і Lifecell збільшили вартість послуг на мобільний зв’язок.

12 грудня 2018-го Lifecell вирішив підняти більшу частину своїх тарифів. Абонплата зросла на 33 – 75% в залежності від тарифного пакету. У цифрах вийшло, що більшість тарифів оператора зросли на 25-30 грн, а деякі від 40 до 75 грн.

Компанія відзначає, що у них є послуга “конструктор”, де кожен може підібрати тариф сам собі. За останній місяць користувалися в 5 разів частіше, ніж зазвичай.

Підняття великої кількості тарифів вже сталося в грудні, оператор не планує підвищувати ціни найближчим часом, каже оператор.

“Київстар “вирішив скасувати частину своїх старих дешевих та інших тарифів, яких у нього близько 200.

З 15 січня по 15 лютого 2019-го оператор припинить дію частини старих тарифних планів, які були введені близько 5 років тому і “які є застарілими і не відповідають вимогам клієнтів або ринкової ситуації”.

Оператор вирішив припинити роботу бюджетних тарифів, за якими абоненти могли мало і рідко платити і спілкуватися голосом.

“Київстар “опублікував список тарифів, які закриваються:

XXL

Базовий

Безлім + Київстар

Класичний

Комфорт

Ультра Комфорт

Вільний “Київстар “35

Вільний смартфон

Би29

5+0 Новий!

Вільний Київстар

Комфорт+

“Київстар “3G онлайн 2017

За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Україна Вікторії Рубан, в компанії найближчим часом не передбачається змін у тарифних планах, архівних і діючих. У Vodafone називають свої тарифи адекватними ринку.