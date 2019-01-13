У Швеції автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

Зараз поліцейські з’ясовують всі обставини події



Повідомляється, що аварія сталася на окружній дорозі ввечері 12 січня. Зараз поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Відомо, що загиблі туристи приїхали не з скандинавських країн, і що всі вони були 1990-х років народження. Сім’ям загиблих вже повідомили про те, що трапилося.

У поліції розповіли, що водій вантажівки серйозних травм не отримав, він знаходиться в стані шоку. Ще одну людину госпіталізували на вертольоті. За словами співробітника прес-служби поліції Ліва Фалена, обох постраждалих вже допитали.