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У Китаї сталося обвалення даху вугільної шахти, багато загиблих

13.01.2019

В Китае произошло обрушение крыши угольной шахты, много погибшихВсього в шахті на момент події знаходилися 87 гірників

У китайській провінції Шеньсі обвалився дах на вугільній шахті, в результаті чого загинула 21 людина. Аварія сталася в суботу, 12 січня, в 16:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).

За його даними, раніше влада провінції повідомляли про 19 загиблих і ще двох шахтарів, які залишаються під землею. Вранці в неділю, 13 січня, рятувальники виявили тіла двох робітників під завалами.

Відзначається, що дах обвалився на вугільній шахті Лицзягоу, що належить компанії Baiji Mining. Під час інциденту під землею працювали 87 осіб, 66 з них було врятовано після аварії.

Ведеться розслідування, причини аварії встановлюються.

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