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В Афганістані бойовики атакували поліцейську дільницю, серед жертв є дитина

13.01.2019

В Афганистане боевики атаковали полицейский участок, среди жертв есть ребенокСеред жертв нападу на поліцейську дільницю в Афганістані – троє поліцейських і двоє мирних жителів, в тому числі дитина.

Кілька бойовиків ввечері 11 січня напали на поліцейську дільницю в місті Герат в Афганістані, загинуло п’ять осіб.

Серед жертв – троє поліцейських і двоє мирних жителів, в тому числі дитина.

Ще чотири людини отримали поранення, їх доставили в лікарню.

У поліції Герата повідомили, що сили безпеки Афганістану затримали машину, начинену вибухівкою, яку зловмисники привезли на місце події. Один з нападників був убитий, ще двох розшукують.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. За даними TOLOnews, район знаходиться під контролем сил безпеки країни.

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