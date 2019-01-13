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У Конгресі США пройдуть слухання по зустрічам Трампа і Путіна

13.01.2019

В Конгрессе США пройдут слушания по встречам Трампа и ПутинаКомітет палати представників США з закордонних справ має намір провести слухання

Повідомляється, що комітет проведе слухання про відносини Трампа з Путіним і його найближчим оточенням.

“Кожен раз, коли Трамп зустрічається з Путіним, країні нічого не говорять. Америка заслуговує правди і Комітет палати представників США з закордонних справ має намір докопатися до суті. Ми проведемо слухання про таємниці, вируючих навколо дивних стосунках Трампа з Путіним і його найближчим оточенням, та про те, як ці темні відносини впливають на нашу національну безпеку”, – йдеться в заяві.

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