У Конгресі США пройдуть слухання по зустрічам Трампа і Путіна

Комітет палати представників США з закордонних справ має намір провести слухання



Повідомляється, що комітет проведе слухання про відносини Трампа з Путіним і його найближчим оточенням.

“Кожен раз, коли Трамп зустрічається з Путіним, країні нічого не говорять. Америка заслуговує правди і Комітет палати представників США з закордонних справ має намір докопатися до суті. Ми проведемо слухання про таємниці, вируючих навколо дивних стосунках Трампа з Путіним і його найближчим оточенням, та про те, як ці темні відносини впливають на нашу національну безпеку”, – йдеться в заяві.