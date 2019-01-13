У Ватикані з’явилася власна збірна з легкої атлетики

Ватикан створив команду з легкої атлетики



“Ватикан створив команду з легкої атлетики з метою взяти участь у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри, в рамках угоди, підписаної з італійським Олімпійським комітетом (Коні).

Близько 60 учасників Святого Престолу – швейцарської гвардії, священиків, монахинь, фармацевтів та 62-річного професора, працює в Апостольській бібліотеці Ватикану – перші акредитовані учасники Ватиканської збірної”, – йдеться в повідомленні видання.

Передбачається, що для участі збірної Ватикану в змаганнях будуть не спортивні досягнення, а просування спорту як способу досягнення миру і солідарності між людьми.

Збірна також сподівається виступити на інших міжнародних змаганнях, включаючи Ігри малих держав Європи – відкритих для держав з менш ніж мільйонним населенням – і Середземноморських ігор.

Видання також нагадало, що в останні роки Ватикан також просував свої неофіційні футбольні команди та команди з крикету, які допомагали налагоджувати відносини з англіканською церквою через щорічні тури до Великобританії.

Перше офіційне виступом Ватиканської збірної з легкої атлетики відбудеться під час змагань Ла Корса ді Мігель 20 січня – на 10-кілометровій гонці в Римі на честь Мігеля Санчеса.