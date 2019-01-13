В Австрії снігова лавина вбила трьох туристів

Загинули троє німецьких лижників



На заході Австрії в результаті сходження лавини в районі містечка Лех (федеральна земля Форарльберг) загинули троє гірськолижників з Німеччини, ще один вважається зниклим без вісті.

“Сходження лавини в містечку Лех в Форарльбергу, в суботу спричинило загибель щонайменше трьох осіб. Як повідомила поліція в неділю, лавина накрила чотирьох гірськолижників з Німеччини в районі закритого ділянки маршруту Langer Zug. Трьох з них знайшли мертвими, четвертий все ще вважається зниклим безвісти”, – йдеться в повідомленні.

Загиблі чоловіки – 32, 36 і 57 років, всі з Верхньої Швабії, зниклий 28-річний спортсмен також походженням – з півдня Німеччини. Всі чоловіки були досвідченими лижниками, з собою мали все необхідне спорядження, в т. ч. на випадок надзвичайних ситуацій.

Висока лавинна небезпека зберігається на заході і півночі австрійських Альп.