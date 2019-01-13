Смертельний вибух в Парижі: рятувальники дістали тіло ще одного загиблого

Від вибуху загинули 2 пожежних і цивільних 2 особи



У Парижі число загиблих в результаті вибуху в пекарні, який стався напередодні, збільшилася до чотирьох осіб.

Так, паризька прокуратура повідомляє, що рятувальники виявили під завалами тіло.

Від вибуху загинули 2 пожежних і 2 цивільні особи, близько сорока осіб поранені, деякі з яких знаходяться у важкому стані.

Як повідомлялося, в центрі Парижа у пекарні, розташованої на вулиці Рю-де-Тревиз, прогримів сильний вибух. За попередніми даними, вибух стався через витік газу.

Полум’я охопило перший поверх будівлі, в якій розташована пекарня. Наслідки вибуху – розбиті вікна і вітрини в сусідніх будинках, пошкоджені машини.

Серед постраждалих є один українець. Він отримав незначні травми.