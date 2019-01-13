Томос-тур Порошенко підігрівають білбордами, які масово розвісили по Україні

На вулицях українських міст з’явилося безліч білбордів “Томос для України”. На щитах зображено чинний президент Петро Порошенко та голова новоствореної ПЦУ Епіфаній.

Зазначимо, що борди не поодинокі, а у великих кількостях – як у столиці, так і в регіонах.

Реклама виконана у вже відомої стилістиці. Це напис з описом “перемоги” на червоно-коричневому тлі.

Фото: “Країна”

Нововведенням в даному випадку стало якраз зображення Порошенко – раніше в основному публікувалися тільки слогани. Наприклад, “помісна церква – запорука незалежності України. Петро Порошенко”.

Архівне фото “Країни”

Очевидно, новий білборд – частина Томос-туру – вояжу Петра Порошенка по регіонах України з метою пропіарити отримання автокефалії ПЦУ.

Станом на сьогодні чинний президент не зареєструвався в ЦВК як кандидат у президенти України. Він багаторазово, в тому числі в останній час уникав відповіді, чи балотуватиметься на другий термін.

Зазначимо, що кандидат на головний пост країни може офіційно починати піар-кампанію, в тому числі розміщувати білборди, тільки на наступний день після реєстрації у Центрвиборчкомі. До цього часу його політична реклама незаконна. Втім, більшість потенційних кандидатів, у тому числі Порошенко, знехтували цією рекомендацією ЦВК – застосувати якісь санкції комісія не може.

Більше того – встановлюються білборди Порошенко не як політична реклама, а соціальна, тобто ні президент, ні Блок Петра Порошенка не витрачають гроші на неї. Як це реалізується на практиці – в матеріалі “Країни”.

Також днями ми публікували нові задумливі білборди Яценюкапро ворога і розповідали про тарифи на політичну рекламу на телебаченні.