У Франції з-за вибуху в горах загинуло дві людини

Трагедія сталася на висоті 1800 метрів



За її даними, співробітники використовували вибуховий пристрій для підготовки траси перед її відкриттям для туристів.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в 08:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом) на висоті 1800 метрів. Близько 9:00 в рятувальні служби надійшов сигнал про трагедії, які прибули на місце трагедії, констатували смерть двох людей, яка настала не від сходу штучно викликаної лавини, а при поводженні з вибуховою речовиною”.

За фактом події проводиться розслідування. До з’ясування деталей інциденту залучені жандармерія і пожежники.