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У Франції з-за вибуху в горах загинуло дві людини

13.01.2019

Во Франции из-за взрыва в горах погибли два человекаТрагедія сталася на висоті 1800 метрів

За її даними, співробітники використовували вибуховий пристрій для підготовки траси перед її відкриттям для туристів.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в 08:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом) на висоті 1800 метрів. Близько 9:00 в рятувальні служби надійшов сигнал про трагедії, які прибули на місце трагедії, констатували смерть двох людей, яка настала не від сходу штучно викликаної лавини, а при поводженні з вибуховою речовиною”.

За фактом події проводиться розслідування. До з’ясування деталей інциденту залучені жандармерія і пожежники.

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