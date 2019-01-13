Затримано водія, який збив активіста “жовтих жилетах” в Бельгії

У Нідерландах заарештували водія вантажівки, під колесами якого загинула учасник акції “жовтих жилетах” в Бельгії.

“Водій вантажівки, який був заарештований минулої ночі за підозрою у смертельному наїзді, виявився 56-річним жителем нідерландського містечка Донген. Це підтвердила прокуратура бельгійського міста Льєж. 50-річний активіст, який брав участь у мітингу, загинув в результаті наїзду вантажівки “, – йдеться в повідомленні.

Водій перебуває під вартою в Нідерландах. Бельгія вже попросила про його екстрадицію. Якщо він погодиться, то може бути доставлений у Бельгії протягом тижня, якщо немає – то це буде вирішувати суд.

Подробиці затримання не розголошують. Напередодні поліція спочатку виявила вантажівку на автостоянці в нідерландському місті Тілбург.

Увечері 11 січня вантажівки скоїв наїзд на учасників мітингу “жовтих жителів”, в результаті чого 50-річний активіст помер на місці і ще одна людина травмована. Все сталося поблизу кордону Бельгії з Нідерландами, де частину автодороги була заблокована маніфестантами в кількості від 20 до 30 осіб.