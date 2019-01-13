В Амстердамі прогримів потужний вибух

Вибух стався в кофешопі



В Амстердамі стався вибух у будівлі, де розташована аптека і кофешоп (установа, яка має дозвіл на публічний продаж конопель і продукції з неї – ред.). Поліція припускає, що причиною став закладений вибуховий пристрій.

“Вибух стався в будівлі, де розташований кофешоп і аптека на Linnaeusstraat. Поліція припускає, що причина – вибуховий пристрій “, – йдеться в повідомленні.

За словами свідка, був дуже сильний вибух, із-за якого в будинку через дорогу вилетіли вікна.

Поліція розшукує чоловіка, який може бути причетний до вибуху.