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В Амстердамі прогримів потужний вибух

13.01.2019

В Амстердаме прогремел мощный взрывВибух стався в кофешопі

В Амстердамі стався вибух у будівлі, де розташована аптека і кофешоп (установа, яка має дозвіл на публічний продаж конопель і продукції з неї – ред.). Поліція припускає, що причиною став закладений вибуховий пристрій.

“Вибух стався в будівлі, де розташований кофешоп і аптека на Linnaeusstraat. Поліція припускає, що причина – вибуховий пристрій “, – йдеться в повідомленні.

За словами свідка, був дуже сильний вибух, із-за якого в будинку через дорогу вилетіли вікна.

Поліція розшукує чоловіка, який може бути причетний до вибуху.

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