У Кракові потрапив в аварію віце-прем’єр Польщі

ДТП сталося з вини водія чиновника.



На півдні Польщі сталася дорожня аварія за участю урядового автомобіля. Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався 13 січня в місті Краків.

За словами прес-секретаря держслужби охорони Богуслава Пьюрковского, ДТП сталося під час повороту машини з вини її водія, якого поліція вже виписала штраф. У результаті транспортний засіб було подряпане.

Пьюрковский запевнив, що винний водій має в своєму розпорядженні великим досвідом і стажем роботи.

“Інцидент не позначився на безпеки особи, що охороняється”, – запевнив він, не ставши уточнювати, хто з чиновників їхав на автомобілі і їхав взагалі.

У той же час, за даними радіостанції RMF FM, в автомобілі знаходився віце-прем’єр Ярослав Говін, який, очевидно, ішов на з’їзд своєї партії “Згода”, який проходить у Кракові.