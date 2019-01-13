В Ізраїлі в будівлі міністерства вибухнула граната

Постраждали три людини.



Правоохоронні органи Ізраїлю повідомляють про інцидент, що стався в будівлі міністерства закордонних справ у Єрусалимі.

Інцидент стався вдень 13 січня на одному із складських приміщень. Як стверджують у поліції, гранату зі сльозогінним газом вибухнула довільно.

В результаті інциденту постраждали три технічних співробітника зовнішньополітичного відомства, які, за даними поліції, вони надихалися сльозогінним газом.

Відзначається, що евакуація після НП не проводилася. Вистачило лише вимкнути кондиціонери, щоб газ проник на поверх, розташований над складським приміщенням Мзс.