“Вдома нехай нявкає!” У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

У поїзді сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ розгорівся мовний скандал через те, що співробітниця “Укрзалізниці” образила ветерана війни на Донбасі.

Відео інциденту було опубліковано на сторінці “Мова” у Facebook. Так, працівниця вагона-ресторану відмовилася обслуговувати воїна українською мовою.

“У нас всі так кажуть”, – пояснила вона свою поведінку. Колишній боєць АТО поскаржився начальнику поїзда.

“Вдома вона може нявкати і гавкати і взагалі хай говорить, як хоче. Але вона на роботі в державній компанії, а тому нехай спілкується українською”, – зазначив він.

Користувачі підтримали його. “Молодець, солдат!” – пишуть вони в коментарях.