Трамп назвав самий образливий питання, яке йому ставили

Трампа запитали про зв’язки з Росією



Ведучий телеканалу Fox News запитав президента США Дональда Трампа, працював він коли-то на Росію, президент не дав однозначної відповіді, пише The Guardian.

Інцидент стався ввечері в суботу, 12 січня, в ефірі телеканалу.

“Це – сама образлива річ, про яку мене питали”, – сказав у відповідь Трамп.

Він не відповів, так чи ні.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times написало, що після звільнення Трампом директора ФБР Джеймса Комі, правоохоронні органи почали розслідування щодо того, чи діяв президент як агент РФ.