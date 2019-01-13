Польща планує побудувати острів в Калінінградській затоці

Штучний острів буде мати форму еліпса



У Польщі мають намір побудувати штучний острів у Калінінградській затоці площею понад 180 га, повідомляє польське видання Onet.

Для будівництва острова буде використаний грунт, який буде витягнутий при будівництві судноплавного каналу через Вислинскую косу.

Очікується, що судноплавний канал через Вислинскую косу буде 1,3 км в довжину, глибиною 5 м і максимальною шириною 120 м. Через нього в порт в Ельблонг зможуть проходити судна з осадкою до 4 м, довжиною до 100 м, шириною до 20 м

Штучний острів буде мати форму еліпса з довжиною осей 1932 і 1192 м. Його висота складе 2-3 метри над рівнем моря. Влада країни не передбачають використання острови в туристичних цілях.

Також наголошується, що роботи з будівництва будуть фінансуватися з бюджету, їх вартість оцінюється в 880 мільйонів злотих. Будівництво буде здійснюватися згідно з прийнятою урядом Польщі програмі будівництва водного шляху, що з’єднує Вислинський затоку з Гданською затокою в 2016-2022 роках.