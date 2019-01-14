В Україні різко подорожчала мобільний зв’язок: що сталося

В Україні мобільні оператори перед Новим роком підняли свої тарифи на 20-70 грн в залежності від пакету.

Швидше за все, середній чек у мобільників в першому кварталі 2019 року також відчутно збільшиться.

“Під кінець минулого року два з трьох операторів мобільного зв’язку Київстар та lifecell — “порадували” абонентів або значним збільшенням плати за послуги, або закриттям старих дешевих тарифів. Третій оператор Vodafone — поки тримається. Останній раз він піднімав ціни влітку», — сказано в статті.

Відзначається, що тарифи оператора lifecell зросли на 25-30 грн, а деякі від 40 до 75 грн. У компанії порадили абонентам переходити на інші тарифи, якщо ж їх не влаштовує нова ціна поточних.

Крім того, як зазначено, «Київстар», у свою чергу, вирішив скасувати частину своїх старих дешевих та інших тарифів, яких у нього близько двохсот.

«Оператор вирішив підчистити в основному бюджетні тарифи, за якими абоненти могли мало і рідко платити і спілкуватися голосом. Так, наприклад, власники тарифу “Базовий” могли безлімітно спілкуватися в мережах “Київстар” і не платити щомісячну абонплату. Дзвінки на інші оператори коштували 1,5 грн хвилину, а 50 Мб інтернету — 3 грн. Тепер же цим абонентам доведеться переходити, наприклад, на найдешевший тариф «Безлім Соцмережі» — за 75 грн«, — сказано в статті.

При цьому Vodafone найближчим часом не планує вносити зміни у тарифні плани: у компанії назвали свої тарифи адекватними ринку.

Зараз на сайті lifecell мінімальний тариф з актуальною лінійки prepaid — «Дзвінки всім» — 80 грн за 4 тижні. У «Київстару» мінімальний актуальний тариф — «Безлім Соцмережі» — 75 грн. У Vodafone є тариф SuperNet Start — 65 грн за 4 тижні.

Відзначається, що зазначені суми помітно перевищують середній чек за надання послуг зв’язку, який вони мали в третьому кварталі 2018 року (56 грн — Vodafone, 57 грн — Київстар, 59 грн — lifecell). Видання робить висновок, що таким чином середній чек у мобільних операторів в першому кварталі нинішнього року значно збільшиться.