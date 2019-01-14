Чия візьме: міф Зеленського, харизма Тимошенко чи Порошенко томос

В Україні триває президентська виборча гонка. У ЦВК подали документи з десяток кандидатів.

Як можемо оцінити старт кандидатів, в опитуваннях входять у першу п’ятірку?

Петро Порошенко заявить про висунення у другій половині січня. Головна подія для нього – отримання автокефалії Православної церкви України – відбулася. Тему томосу буде використовувати по-максимуму в передвиборній кампанії.

Але Петру Олексійовичу буде важко боротися з кількома проблемами. Це великий антирейтинг, який за останні місяці не змінюється – близько 50 відсотків та зростання ціни на газ. Все, що може дати томос, можуть з’їсти тарифні проблеми.

Юлія Тимошенко лідирує у кампанії, раніше початку її і утримує першу позицію. Має найбільші шанси на перемогу. Не лише рейтингів, але й досвіду, організаційних ресурсів. За останнім показником вона з Порошенком випереджають інших на голову. Буде висуватися на масовому дійстві, приблизно коли і Петро Порошенко, швидше за все з підтримкою деяких партій. Можливо, презентує проект суспільного договору або нової конституції, як одні з “фішок” кампанії.

Тимошенко буде висуватися приблизно коли і Порошенко

Володимир Зеленський став одним з головних ньюсмейкерів після новорічного виступу на “1+1”. Це не була ініціатива лідера “95 кварталу”, а привіт від Коломойського Порошенко. А спільне написання програми – швидше комунікаційний проект для створення зворотного зв’язку з шанувальниками. І схоже по реакції, це теж спрацювало.

У Анатолія Гриценка з осені простежується застій в кампанії. Рейтинги не тільки не ростуть, але і просіли. Вони такі ж, як у Порошенка і Бойко. Шанси на вихід у другий тур зберігаються. Все залежить від ефективної кампанії. Зараз в Анатолія Степановича з цим проблеми. Сигнал виборцю – слабкий. Гриценко менше інших присутній на телебаченні, в рекламі. Тому менш помітний. До того ж немає динаміки в подачі цього сигналу, різноманітності. Екс-міністру оборони не вистачає емоцій, якоїсь “родзинки”. Йому потрібно оновити кампанію, інакше втратить шанси на вихід у другий тур.

Юрій Бойко розраховує на російськомовний електорат – колишніх виборців Партії регіонів. Але для них він так і не став єдиним. Ключова ставка робилася на це. “Опоблок” висуває Вілкула, ще й Мураєв з’явився. Вони забирають частину голосів. Як, до речі, і Зеленський. У Бойка не простежується позитивної динаміки. Те, що Рабинович підтримав його кандидатуру, лише додало кілька відсотків і не зробило його одним з головних фаворитів.

Хто з претендентів найбільш креативний?

Поки що Зеленський. Але креативність не завжди працює в плюс. Іноді треба не переграти. Часто консервативна кампанія є більш ефективною.

Та ж Тимошенко на початку намагалася креативити, але в останні місяці діє більш обережно. Зрозуміла, що краще зберегти свого традиційного виборця. За розширення електорального поля буде боротися перед другим туром.

Хто самий харизматичний?

Тимошенко. Нехай не така яскрава, як 10 років тому, але харизма у неї залишається. Своя харизма є у Порошенка, хоча зараз вона далеко не та, якою була у 2014-м. Зараз переважає критична хвиля у відношенні до нього – це наслідок проблем з рівнем життя у більшості людей. Тим не менш він зберігає міцне електоральне ядро.

Безумовно харизма є і у Зеленського. Завдяки їй має рейтинг. Зеленський створив міф про серіалі “Слуга народу”, який потужно працює. Мовляв, президентом може стати людина з народу. Ніби меми і банальні речі. Але сама ідея, коли проста людина завдяки протестним настроям може стати президентом, що до влади має прийти не політик, користується попитом. Зеленський зміг конвертувати творчу харизму в свій політичний імідж.

Гриценко і Бойко не вистачає харизми. Обидва флегматичні, сухі.

Гриценко не вистачає харизми

Бойко сприймається, як копія Януковича. Такий собі начальник, відлуння того, що було.

Анатолій Гриценко знайшов свій образ. Полковник – строгий, чесний. Його прихильники в це вірять. Натякає, що може бути сильною рукою. Але в цьому образі є обмеження. Середній бізнес його не сприймає. Підприємці по-різному реагують на Тимошенко, Порошенко, Вакарчука, але реагують. Гриценко ж у них не викликає ніяких емоцій. Проблема комунікації з електоратом, суттєво обмежують потенціал цього політика. Хоча є непогані задатки – компетентність, досвід.

Чого не вистачає Порошенко чи Тимошенко?

Обом не вистачає новизни. Їх сприймають як діячів минулого.

Що стане запорукою успіху в цій кампанії?

Хто зможе краще достукатися до свого виборця, а не до всіх. Друге – знайти хвилю суспільних настроїв і осідлати її. Тимошенко знайшла таку – невдоволення тарифною політикою. Вважає її головною. У Зеленського – хвиля невдоволення всіма політиками, недовіри до всіх – що у владі, що в опозиції.

Як працюють штаби – тільки столиця або йде активна робота в областях?

Турне по регіонах зробили майже всі ключові гравці. Але найпотужніші обласні структури мають тільки “Батьківщина” і БПП. В частині регіонів свої структури має Бойко. В інших з цим проблеми.

Запрошують команди іноземних політтехнологів?

Масштабного залучення немає. Ходили чутки, що американських політтехнологів запрошують у штабі Бойко.

Президент має давню политетхнологическую команду. Якщо і буде працювати хто з США, то в соцмережах, з цільовими групами. Там можуть виявитися корисними.

Але після скандалу з Манафортом більшість американських політтехнологів побоюються діяти в Україні.

На цих виборах не буде російських політтехнологів. Якщо і будуть, то дуже шифрованно – в онлайн-режимі. У того ж Бойка. Враховуючи зв’язку Віктора Медведчука з росіянами.

Скільки коштує робота іноземців?

Такі дані, як правило, не розголошуються.

У проектах Манафорта мова йшла про мільйони доларів. Послуги лобістів із США обходяться від десятків до декількох сотень тисяч доларів.

Треба розуміти, що зараз українська економіка не в кращому стані. Фінансові ресурси на кампанію обмежені.

Фінансові ресурси на кампанію обмежені

Фаворити цієї кампанії відмовилися від послуг деяких російських політтехнологів, які давно працюють на Заході. Ті пропонували їм свої послуги і просили кілька мільйонів доларів. Відмовляються, тому що дорого і не гарантує ефективності.

Скільки треба буде витратити кандидату на кампанію до першого туру?

Навколо цієї теми ходить багато міфів. Що це обходиться в сотні мільйонів доларів. Такі цифри не відповідають дійсності. В середньому – це понад 100 мільйонів доларів.

Чому неможливо порахувати абсолютно точно? Так як значна частина витрат, особливо на місцях, наприклад небюджетні виплати членам комісій, реклама, можуть проплачуватися політиками чи бізнесменами, які підтримують кандидата.

Є офіційний виборчий фонд, з якого будуть платити за телевізійну, вуличну рекламу. А є неофіційний – на різні гонорари тим, хто працює в штабах.

Наступні вибори президента повинні відбутися в березні 2019-го, парламенту – у жовтні того ж року.

Документи на реєстрацію кандидатом у президенти можна подати в ЦВК до 3 лютого. Також потрібно також внести грошову заставу у 2,5 млн грн. Реєстрація триватиме до 8 лютого включно.