Російська православна церква визнала, що у них Томосу немає

Російська православна церква і Константинопольський патріархат не отримували томоси, оскільки вони були створені на підставі рішення соборів. (Порівняння явно маніпулятивне, оскільки Константинопольський патріархат є засновником всього православ’я — Ред.)





«Якщо президент Порошенко вже став таким фахівцем у томосах, то може він би для початку запропонував би самому Константинопольського патріархату показати свій томос? Раз він дав томос Україні, є він у нього?» — відповів Данилевич. За його словами, «не томосом єдиним жваво православ’я»: у стародавні часи церкви ґрунтувалися рішенням церковних соборів, як у випадку з Константинопольським патріархатом.

Він пояснив, що РПЦ отримала автокефальний і патріарший статус в 1589 році від Константинопольського патріарха Єремії II, а в 1593 році це рішення було затверджено всеправославным собором у Константинополі. Данилевич пише, що жодна з давніх церков не має томосу, оскільки в церковній практиці вони з’являються в XIX столітті.

Слова Порошенко прокоментував представник РПЦ, який на умовах анонімності поспілкувався з виданням RT. Він звернув увагу на втручання президента у справи церкви і порахував, що це не принесе нічого хорошого українській державі. «Заяви цього політичного лідера залишають враження, що він, ймовірно, вважає себе релігійним лідером, який має право ставити питання, які відносяться до суто релігійній сфері», — зазначив він.

Раніше 13 січня український лідер Петро Порошенко запропонував РПЦ показати свій томос. «Ось зараз наша церква є канонічною, а хай вони [РПЦ] самі розберуться, покажуть томос. А де їх томос? Сталіним підписаний?» — заявив він. Порошенко додав, що ніхто не вправі визначати, які канонічні церкви, а які — ні.

Нагадаємо, відомий російський публіцист Олександр Невзоров стверджує, що у РПЦ немає томосу.