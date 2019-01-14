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“Міст не допоміг”: у Криму вказали на провал окупантів

14.01.2019

’’Мост не помог’’: в Крыму указали на провал оккупантов

У аннексированном Росією Криму ціни на продукти харчування виявилися вище, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак “міст чомусь не допоміг”, пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

Зокрема, в Москві йогурт продають за 85 рублів (близько 36 гривень) за одиницю, в той же час аналогічний продукт у аннексированном Криму коштує 102 рубля (понад 43 гривень).

“Ліворуч – Крим. Праворуч – Москва. Посередині – йогурт”, – іронізує блогер.

’’Мост не помог’’: в Крыму указали на провал оккупантов

’’Мост не помог’’: в Крыму указали на провал оккупантов

 

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