“Міст не допоміг”: у Криму вказали на провал окупантів

У аннексированном Росією Криму ціни на продукти харчування виявилися вище, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак “міст чомусь не допоміг”, пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

Зокрема, в Москві йогурт продають за 85 рублів (близько 36 гривень) за одиницю, в той же час аналогічний продукт у аннексированном Криму коштує 102 рубля (понад 43 гривень).

“Ліворуч – Крим. Праворуч – Москва. Посередині – йогурт”, – іронізує блогер.