У Росії силовики ховали кримінального авторитета. Затримали блогера, який зняв процес

В Амурську, що в Хабаровському краї Росії, затриманий поліцією блогер Віктор Торопцев, опублікував відео з похорону кримінального авторитета Юрія Зарубіна (Зарубу).

Ця історія почалася 8 січня, коли в соцмережах з’явився ролик довжиною в 1 хвилину. На ньому видно, що з покійним злодієм в законі як прощалися з національним героєм. Труну Зарубіна нібито несли співробітники прокуратури і відділу поліції, а заради траурної церемонії було частково перекрито автомобільний рух, в результаті чого на дорозі утворилася пробка.

Публікація викликала широкий резонанс, 10 січня управління МВС РФ по Хабаровському краю початок службову перевірку. У свою чергу в місцевій прокуратурі повідомили, що прокурора міста на похороні не було – він в цей час знаходився в Хабаровську. А голова прес-служби УМВС по краю Ірина Щоголіва заявила, що інформація про участь у похороні начальника відділу МВС по Амурського району «не відповідає дійсності», і взагалі автор публікації «перебуває на обліку в органах внутрішніх справ».

Торопцева доставили у відділення, звинувативши у використанні недійсних водійських прав і залишили в ув’язненні до понеділка. Блогер вважає такі дії незаконними, способом чинити на нього вплив в помсту за публікацію скандального відео. Він оголосив голодування. До цього йому надходили погрози від невідомих, а потім за місцем його проживання заявилися поліцейські, які зажадали видалити публікацію, що блогер і зробив. Однак від затримання дана обставина не врятувало.