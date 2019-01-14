Криза відносин США з Росією — тимчасова тактика Трампа?

Хвіст відомої собаки в черговий раз вильнув американським президентом. Дональд Трамп в Twitter висловив свіже визнання в любові Росії:

“Я був набагато жорсткіше з Росією, ніж Обама, Буш або Клінтон. Може бути, жорсткіше, ніж будь-який інший президент. У той же час, як я часто говорив, ладити з Росією — це добре, а не погано. Я очікую, що коли-небудь у нас знову будуть хороші відносини з Росією!”

Що б це значило? Зрозуміло, для Росії?

Враховуючи синусоїдальну хаотичність настрою і поведінки нинішнього американського лідера, варіантів розвитку ситуації між США і Росією вагон і маленький візок. Від введення нових антиросійських санкцій до незапланованої зустрічі з Путіним в найближчий понеділок.

Однак, якщо Трамп не дуже лукавить, що він особисто за поліпшення відносин з Росією в не настільки віддаленій перспективі, то це, в першу чергу, повинно виразитися вже найближчим часом у зміні політики взаємодії з чинним владним режимом на Україні. Політика ця повинна перейти з фази схвалення та підтримки будь-яких диких закидони Києва, в стадію холоднокровного критичного спостерігача. І цього буде більш ніж достатньо, щоб остудити гарячкові бандерівські голови. Що, в свою чергу, нормалізує відносини за багатьма напрямками — на Україні, останньою з Росією і в цілому в Європі. Внаслідок усього цього почнуть виправлятися і відносини США і Росії.

А в іншому випадку twitter – репліка Трампа про те, що він очікує, “що коли-небудь у нас знову будуть хороші відносини з Росією!”, виявляться ще одним словесним викидом кольору дитячої несподіванки.