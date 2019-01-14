У Львівській області при спробі дати хабар затримали директора підприємства

У Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомляється, затриманий керівник підприємства намагався дати хабар працівникам Управління захисту економіки у Львівській області, щоб він і його дружина уникли відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги в області.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України”, – зазначили у відомстві.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів, та з можливою конфіскацією майна.