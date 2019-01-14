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Після статті про розслідування ФБР стосовно президента США Трамп назвав Комі “брехливим, абсолютним покидьком”

14.01.2019

После статьи про расследование ФБР в отношении президента США Трамп назвал Коми "лживым, абсолютным подонком"

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній глава ФБР Джеймс Комі погано керував спецслужбою, а його звільнення стало “великим днем для Америки”.

Після публікації статті The New York Times про відкрите ФБР справу у зв’язку з можливою роботою президента США Дональда Трампа на Росію Трамп 12 січня написав серію повідомлень в Twitter, в яких різко розкритикував екс-голову ФБР Джеймса Комі і його команду.

“Вау, тільки що з ущербною газети The New York Times я дізнався, що прогнилі колишні лідери ФБР, які майже всі були звільнені або змушені піти з дуже поганим підстав, почали розслідування відносно мене – без причин і доказів – після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі, абсолютного покидька!” – заявив президент.

За словами Трампа, звільнення Комі хотіли і республіканці, і демократи, тому що глава ФБР “сфальсифікував розслідування” щодо екс-держсекретаря Хілларі Клінтон (у 2015 році ФБР звинувачувала Клінтон у використанні особистої пошти в службових цілях. – “ГОРДОН”).

Трамп додав, що з-за поганого керівництва Комі “ФБР було повною метушні”, а його звільнення стало “великим днем для Америки”. Президент також заявив, що Комі захищає “його кращий друг”, спецпрокурор Роберт Мюллер і 13 представників Демократичної партії, які не зацікавлені в розслідуванні “реального змови”, організованого Клінтон.

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“Я був куди жорсткіше по відношенню до Росії, ніж [президенти Барак] Обама, [Джордж] Буш або [Білл] Клінтон. Може бути, жорсткіше, ніж будь-який інший президент. У той же час, як я часто говорив, ладити з Росією – це добре, а не погано. Я очікую, що коли-небудь у нас знову будуть хороші відносини з Росією!”, – підкреслив Трамп.

У шостому твіті президент додав, що Комі і багато інші його прихильники “зганьблені і/або звільнені і спіймані на місці злочину”. А кримінальну справу назвав “частиною полювання на відьом”.

11 січня The New York Times повідомила, що після звільнення Трампом Комі у ФБР намагалися з’ясувати, чи усвідомлено працює президент на Росію чи мимоволі потрапив під вплив Москви. Стосовно президента було відкрито розслідування, яке пізніше став курирувати Мюллер.

У жовтні 2016 року влада США офіційно звинуватили Росію у зломі серверів американських партій, а також у втручанні в процес президентських виборів в країні. У Кремлі ці звинувачення назвали “нісенітницею”.

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Комі був головою ФБР в 2013-2017 роках. Трамп звільнив його з цієї посади 9 травня 2017 року. Це сталося через кілька днів після того, як він дав свідчення в Сенаті з приводу ходу розслідування справи про можливе втручання Росії у президентські вибори в США. Комі заявив, що записував розмови з президентом для свого захисту. Після цього Трамп звинуватив екс-голову ФБР у витоку секретної інформації.

У квітні 2018 року Комі заявив, що Росія докладала величезних зусиль для втручання у вибори президента США в 2016 році. Першою метою було “заплямувати американську демократію, щоб вона не була яскравим світлом для інших людей у всьому світі”, другий – нанести шкоду кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон, яку “особисто ненавидів” президент РФ Володимир Путін, третій – безпосередньо допомогти Трампу стати президентом Сполучених Штатів.

Комі дав свідчення в комітеті Палати представників Конгресу США з питань судочинства в закритому режимі 7 грудня. Він погодився відповісти на запитання лише після того, як конгресмени пообіцяли оприлюднити розшифровку засідання протягом 24 годин. У стенограмі його виступу говориться, що ФБР спочатку підозрювало чотирьох громадян США у справі про втручання Росії в американські вибори. Трампа серед них не було.

 

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