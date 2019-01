Після статті про розслідування ФБР стосовно президента США Трамп назвав Комі “брехливим, абсолютним покидьком”

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній глава ФБР Джеймс Комі погано керував спецслужбою, а його звільнення стало “великим днем для Америки”.

Після публікації статті The New York Times про відкрите ФБР справу у зв’язку з можливою роботою президента США Дональда Трампа на Росію Трамп 12 січня написав серію повідомлень в Twitter, в яких різко розкритикував екс-голову ФБР Джеймса Комі і його команду.

“Вау, тільки що з ущербною газети The New York Times я дізнався, що прогнилі колишні лідери ФБР, які майже всі були звільнені або змушені піти з дуже поганим підстав, почали розслідування відносно мене – без причин і доказів – після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі, абсолютного покидька!” – заявив президент.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

За словами Трампа, звільнення Комі хотіли і республіканці, і демократи, тому що глава ФБР “сфальсифікував розслідування” щодо екс-держсекретаря Хілларі Клінтон (у 2015 році ФБР звинувачувала Клінтон у використанні особистої пошти в службових цілях. – “ГОРДОН”).

…Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

Трамп додав, що з-за поганого керівництва Комі “ФБР було повною метушні”, а його звільнення стало “великим днем для Америки”. Президент також заявив, що Комі захищає “його кращий друг”, спецпрокурор Роберт Мюллер і 13 представників Демократичної партії, які не зацікавлені в розслідуванні “реального змови”, організованого Клінтон.

“Я був куди жорсткіше по відношенню до Росії, ніж [президенти Барак] Обама, [Джордж] Буш або [Білл] Клінтон. Може бути, жорсткіше, ніж будь-який інший президент. У той же час, як я часто говорив, ладити з Росією – це добре, а не погано. Я очікую, що коли-небудь у нас знову будуть хороші відносини з Росією!”, – підкреслив Трамп.

I have been FAR tougher on Russia than Обама, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I often have said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

У шостому твіті президент додав, що Комі і багато інші його прихильники “зганьблені і/або звільнені і спіймані на місці злочину”. А кримінальну справу назвав “частиною полювання на відьом”.

Lyin’ James Comey, Andrew McCabe, Peter S and his lover, agent Lisa Page, & more, all disgraced and/or fired and caught in the act. These are just some of the losers that tried to do a number on your President. Part of the Witch Hunt. Remember the “insurance policy?” This is it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

11 січня The New York Times повідомила, що після звільнення Трампом Комі у ФБР намагалися з’ясувати, чи усвідомлено працює президент на Росію чи мимоволі потрапив під вплив Москви. Стосовно президента було відкрито розслідування, яке пізніше став курирувати Мюллер.

У жовтні 2016 року влада США офіційно звинуватили Росію у зломі серверів американських партій, а також у втручанні в процес президентських виборів в країні. У Кремлі ці звинувачення назвали “нісенітницею”.

Комі був головою ФБР в 2013-2017 роках. Трамп звільнив його з цієї посади 9 травня 2017 року. Це сталося через кілька днів після того, як він дав свідчення в Сенаті з приводу ходу розслідування справи про можливе втручання Росії у президентські вибори в США. Комі заявив, що записував розмови з президентом для свого захисту. Після цього Трамп звинуватив екс-голову ФБР у витоку секретної інформації.

У квітні 2018 року Комі заявив, що Росія докладала величезних зусиль для втручання у вибори президента США в 2016 році. Першою метою було “заплямувати американську демократію, щоб вона не була яскравим світлом для інших людей у всьому світі”, другий – нанести шкоду кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон, яку “особисто ненавидів” президент РФ Володимир Путін, третій – безпосередньо допомогти Трампу стати президентом Сполучених Штатів.

Комі дав свідчення в комітеті Палати представників Конгресу США з питань судочинства в закритому режимі 7 грудня. Він погодився відповісти на запитання лише після того, як конгресмени пообіцяли оприлюднити розшифровку засідання протягом 24 годин. У стенограмі його виступу говориться, що ФБР спочатку підозрювало чотирьох громадян США у справі про втручання Росії в американські вибори. Трампа серед них не було.