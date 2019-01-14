Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 1

Ірина Фриз
Сьогодні Ірина Фриз – беззмінний прес-секретар Петра Порошенка, навіть ще не Президента, депутат від БПП, найбільш обговорюваний політик. Колишній товарознавець, консультант антикварного магазину і мистецтвознавець в одній особі змогла пробитися у велику політику. Тепер за наказом Президента для неї створюється окреме міністерство, і відкриваються всі двері.
Фриз потрапляла в різні скандали – теплих
відносин з Петром Порошенком, законів, які вона лобіювала за наказом, та
навіть пікантних фото.
Життя Ірини Фриз нагадує історію Попелюшки, тільки
ця казка вже в переказі для дорослих.
Новенькі
в Кабміні
В кінці листопада 2018 року прем’єр Володимир Гройсман вирішив урізноманітнити склад парламенту і додав собі у підпорядкування представниць слабкої статі. І відразу два несподіваних призначення! Перша – Оксана Маркарова на посаду міністра фінансів (до цього виконувала обов’язки), друга — нардеп від БПП Ірина Фриз — отримала посаду міністра у справах ветеранів. За призначення останньої проголосували 270 народних обранців.
Чи є таке міністерство? Хороше питання! Поки його
ні, але Гройсман запропонував створити. Міністерство у справах ветеранів в Україні з’явилося
за 7 днів!!! Ветеранам АТО пообіцяли, що в повному обсязі структура запрацює
з червня 2019 року.
Експерти в один голос сказали, що призначення
Макарової вигідно обом сторонам: прем’єр отримав лояльного міністра фінансів
(а це дуже важливо в ситуації, що склалася), а президент – додатковий голос в
уряді. А ось посаду Фриз, м’яко кажучи, шокувала.
Отже, розбираємося, чому Петро Порошенко і його партія
вирішили просувати її в міністри і на кого насправді працює протеже
Гаранта. В кінці обов’язково
відповість на це питання.
Всі дороги ведуть до Києва
Фриз Ірина Василівна народилася 25 вересня 1974 року в Євпаторії в Криму. Вона закінчила з червоним дипломом факультет теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. За фахом Фриз – мистецтвознавець з образотворчого мистецтва, критик.
Закінчивши навчання в 1988 році, молода випускниця
влаштувалася на роботу в кооператив «Рапана», де зайняла посаду товарознавця. Тут
вона пропрацювала 8 років – до 1996 року. Весь цей час вона по-суті впаривала варені
джинси, зроблені в підвалах на Малій Арнаутській, видаючи їх за турецькі.
Потім Ірина Василівна влаштувалася в магазин
антикваріату «Аміда-2» в якості консультанта дивитися на старовинні самовари і
оцінювати крадені картини. Тут їй швидко вдалося піднятися кар’єрними
сходами — вона зайняла посаду директора ПП.
Незабаром Фриз кардинально змінила напрям
діяльності. З 1997 по 2001 роки вона була мистецтвознавцем сучасного
християнського мистецтва в
Кримському Республіканському Фонді «Мистецтво в ім’я Христа».
Не секрет, що всі дороги ведуть у маленьких міст
Києві. Впевнені, що з цим згодна і Ірина Фриз. У 2001 році вона переїхала з
Євпаторії в Київ і влаштувалася до української асоціації імпортерів і експортерів.
Тут вона працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю.
Через рік Фриз вже стала заступником директора
підприємстві «Інформаційний сервіс». До речі, в цей час вона отримала другу
освіта в Національній Академії образотворчого мистецтва і архітектури,
закінчивши її з відзнакою. Після цього кар’єра нашої героїні пішла вгору.
Знайомство
з Петром
У велику політику Ірина Василівна прийшла
відносно пізно – в 30 років, але шлях по кар’єрних сходах складався більше
чим сприятливо.
У 2003 році Фриз на громадських засадах затесалася помічником депутата Верховної Ради Петра Порошенка. Хоча багато джерел SKELET-info стверджують, що тоді між майбутнім президентом і новоспеченої помічницею проскочила іскра. І відносини, які пов’язували і пов’язують Порошенко та Фриз, не зовсім робочі… Порошенко, звичайно ж, ніколи не говорив на цю тему. Він — зразковий сім’янин, тому завжди припиняв будь-які розмови щодо цього.
Ірина Василівна 2 роки сумлінно працювала
абсолютно безкоштовно і, нарешті, отримала довгоочікуване підвищення — посаду помічниці
секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а незабаром —
керівник прес-сектору служби секретаря Ради національної безпеки і
оборони України. За випадковим збігом обставин, Секретарем РНБО в той
період був Петро Олексійович.
У 2008 році Фриз зацікавилася банківською сферою.
Вона 5 років працювала провідним фахівцем Національного Банку України. І знову
збіг по датах – як раз в цей час Порошенко знаходився в апараті ради
НБУ.
Після посаді в банку Ірина Василівна переметнулася
в секретарі невеликої фірми ТОВ «Интерстарч України». До речі, дуже цікава
компанія, яка, звичайно, безпосередньо пов’язана з Петром Порошенком. Заглибимося в
бізнес Гаранта. З 2011 року в місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод по
виробництва крохмалю, який входить до складу агрохолдингу Порошенко
«Укрпромінвест-Агро». Володіють заводом компанії з Кіпру та Британських Віргінських
Островів, оформлені через Interstarch GmbH. А ось частина останньої належить
«Интерстарч Україна», входить також в вищезазначений холдинг Порошенко. Настільки
відповідальну посаду – секретаря «Интерстарч України» Петро Олексійович зміг
довірити тільки надійного і перевіреного людині. І, звичайно, це Ірина Фриз.
До речі, Ірина Василівна завжди з Порошенком і за
нього. Так, наприклад, було в 2013 році, коли Петро Порошенко і Микола Катеринчук
ділили «київську корону».
Тоді Катеринчук проголосив себе «революційним комендантом»
Києва. Це дуже не сподобалося Петру Олексійовичу. Але відкрито Порошенко не міг
«пресувати» опонента – адже екс-протеже як-ніяк. У справу включилася
медіа-армія в особі Ірини Фриз. Такого троллінгу не було давно.
Але це були невинні пустощі – далі більше — від імені партії «УДАР» і Миколи Катеринчука почали розсилати новину про нібито погодження кандидатури в мери Києва. Лист було надіслано від Миколи Катеринчука з адреси [email protected] gmail.com. з відзнакою від реальної на 1 букву. ФОТО 4
Якщо вникнути в суть, очевидний той факт, що люди,
робили цей технологічний хід, дуже добре розбираються в роботі
прес-служб і володіють базою е-мейлів політиків.
До речі, тандем Порошенко та Фриз створили гучний
блокбастер «Європейська партія – партія алкоголіків».
Правда, через деякий час, масовка зізналася, що за розпивання спиртного на тлі партійної символіки Катеринчука їм заплатили.
«Уста» Президента
2014 рік змінив хід історії України. У час, коли
країну кидало з крайності в крайність, Фриз примудрилася стати ключовою фігурою
у цій грі. Вона очолила інформаційний департамент виборчого штабу
Петра Порошенка. Потім керувала Головним управлінням громадських комунікацій
та інформації Адміністрації Президента. Без Ірини Василівни не проходила ні
одна зустріч Гаранта з журналістами.
А далі — більше – протеже Порошенко виходить на
велику сцену — вона пройшла в Раду 26 жовтня 2014 року на дострокових
парламентських виборах за списками Блоку Петра Порошенка, де отримала 30-е місце.
У Верховній Раді Фриз на всі 100 використовує свій
потенціал. Вона — член постійної делегації у парламентській асамблеї ГУАМ,
заступник члена постійної делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, член
комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, член
групи з міжпарламентських зв’язків з ФРН, Італією, Великобританією, КНР,
Францією і США.
Перший закон, який відразу ж наробив галасу, новоспечена нардеп зареєструвала 8 грудня 2014 року — «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за заклик до непокори». Його зміст можна укласти в кілька рядків: якщо є заклик для поліції НЕ бити студентів – покарання 3 роки; якщо з кимось разом закликати НЕ бити – 3-7 років. Мабуть, нова влада, яка обіцяла «жити по-новому», готувалася до бунтів. Через 5 днів Фриз відкликала законопроект.
Аріна Дмитрієва, для
Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 1 оновлено: Січень 13, 2019 автором: creator