Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 1

Ірина Фриз

Сьогодні Ірина Фриз – беззмінний прес-секретар Петра Порошенка, навіть ще не Президента, депутат від БПП, найбільш обговорюваний політик. Колишній товарознавець, консультант антикварного магазину і мистецтвознавець в одній особі змогла пробитися у велику політику. Тепер за наказом Президента для неї створюється окреме міністерство, і відкриваються всі двері.

Фриз потрапляла в різні скандали – теплих

відносин з Петром Порошенком, законів, які вона лобіювала за наказом, та

навіть пікантних фото.

Життя Ірини Фриз нагадує історію Попелюшки, тільки

ця казка вже в переказі для дорослих.

Новенькі

в Кабміні

В кінці листопада 2018 року прем’єр Володимир Гройсман вирішив урізноманітнити склад парламенту і додав собі у підпорядкування представниць слабкої статі. І відразу два несподіваних призначення! Перша – Оксана Маркарова на посаду міністра фінансів (до цього виконувала обов’язки), друга — нардеп від БПП Ірина Фриз — отримала посаду міністра у справах ветеранів. За призначення останньої проголосували 270 народних обранців.

Чи є таке міністерство? Хороше питання! Поки його

ні, але Гройсман запропонував створити. Міністерство у справах ветеранів в Україні з’явилося

за 7 днів!!! Ветеранам АТО пообіцяли, що в повному обсязі структура запрацює

з червня 2019 року.

Експерти в один голос сказали, що призначення

Макарової вигідно обом сторонам: прем’єр отримав лояльного міністра фінансів

(а це дуже важливо в ситуації, що склалася), а президент – додатковий голос в

уряді. А ось посаду Фриз, м’яко кажучи, шокувала.

Отже, розбираємося, чому Петро Порошенко і його партія

вирішили просувати її в міністри і на кого насправді працює протеже

Гаранта. В кінці обов’язково

відповість на це питання.

Всі дороги ведуть до Києва

Фриз Ірина Василівна народилася 25 вересня 1974 року в Євпаторії в Криму. Вона закінчила з червоним дипломом факультет теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. За фахом Фриз – мистецтвознавець з образотворчого мистецтва, критик.

Закінчивши навчання в 1988 році, молода випускниця

влаштувалася на роботу в кооператив «Рапана», де зайняла посаду товарознавця. Тут

вона пропрацювала 8 років – до 1996 року. Весь цей час вона по-суті впаривала варені

джинси, зроблені в підвалах на Малій Арнаутській, видаючи їх за турецькі.

Потім Ірина Василівна влаштувалася в магазин

антикваріату «Аміда-2» в якості консультанта дивитися на старовинні самовари і

оцінювати крадені картини. Тут їй швидко вдалося піднятися кар’єрними

сходами — вона зайняла посаду директора ПП.

Незабаром Фриз кардинально змінила напрям

діяльності. З 1997 по 2001 роки вона була мистецтвознавцем сучасного

християнського мистецтва в

Кримському Республіканському Фонді «Мистецтво в ім’я Христа».

Не секрет, що всі дороги ведуть у маленьких міст

Києві. Впевнені, що з цим згодна і Ірина Фриз. У 2001 році вона переїхала з

Євпаторії в Київ і влаштувалася до української асоціації імпортерів і експортерів.

Тут вона працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю.

Через рік Фриз вже стала заступником директора

підприємстві «Інформаційний сервіс». До речі, в цей час вона отримала другу

освіта в Національній Академії образотворчого мистецтва і архітектури,

закінчивши її з відзнакою. Після цього кар’єра нашої героїні пішла вгору.

Знайомство

з Петром

У велику політику Ірина Василівна прийшла

відносно пізно – в 30 років, але шлях по кар’єрних сходах складався більше

чим сприятливо.

У 2003 році Фриз на громадських засадах затесалася помічником депутата Верховної Ради Петра Порошенка. Хоча багато джерел SKELET-info стверджують, що тоді між майбутнім президентом і новоспеченої помічницею проскочила іскра. І відносини, які пов’язували і пов’язують Порошенко та Фриз, не зовсім робочі… Порошенко, звичайно ж, ніколи не говорив на цю тему. Він — зразковий сім’янин, тому завжди припиняв будь-які розмови щодо цього.

Ірина Василівна 2 роки сумлінно працювала

абсолютно безкоштовно і, нарешті, отримала довгоочікуване підвищення — посаду помічниці

секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а незабаром —

керівник прес-сектору служби секретаря Ради національної безпеки і

оборони України. За випадковим збігом обставин, Секретарем РНБО в той

період був Петро Олексійович.

У 2008 році Фриз зацікавилася банківською сферою.

Вона 5 років працювала провідним фахівцем Національного Банку України. І знову

збіг по датах – як раз в цей час Порошенко знаходився в апараті ради

НБУ.

Після посаді в банку Ірина Василівна переметнулася

в секретарі невеликої фірми ТОВ «Интерстарч України». До речі, дуже цікава

компанія, яка, звичайно, безпосередньо пов’язана з Петром Порошенком. Заглибимося в

бізнес Гаранта. З 2011 року в місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод по

виробництва крохмалю, який входить до складу агрохолдингу Порошенко

«Укрпромінвест-Агро». Володіють заводом компанії з Кіпру та Британських Віргінських

Островів, оформлені через Interstarch GmbH. А ось частина останньої належить

«Интерстарч Україна», входить також в вищезазначений холдинг Порошенко. Настільки

відповідальну посаду – секретаря «Интерстарч України» Петро Олексійович зміг

довірити тільки надійного і перевіреного людині. І, звичайно, це Ірина Фриз.

До речі, Ірина Василівна завжди з Порошенком і за

нього. Так, наприклад, було в 2013 році, коли Петро Порошенко і Микола Катеринчук

ділили «київську корону».

Тоді Катеринчук проголосив себе «революційним комендантом»

Києва. Це дуже не сподобалося Петру Олексійовичу. Але відкрито Порошенко не міг

«пресувати» опонента – адже екс-протеже як-ніяк. У справу включилася

медіа-армія в особі Ірини Фриз. Такого троллінгу не було давно.







Але це були невинні пустощі – далі більше — від імені партії «УДАР» і Миколи Катеринчука почали розсилати новину про нібито погодження кандидатури в мери Києва. Лист було надіслано від Миколи Катеринчука з адреси [email protected] gmail.com. з відзнакою від реальної на 1 букву. ФОТО 4

Якщо вникнути в суть, очевидний той факт, що люди,

робили цей технологічний хід, дуже добре розбираються в роботі

прес-служб і володіють базою е-мейлів політиків.

До речі, тандем Порошенко та Фриз створили гучний

блокбастер «Європейська партія – партія алкоголіків».

Правда, через деякий час, масовка зізналася, що за розпивання спиртного на тлі партійної символіки Катеринчука їм заплатили.

«Уста» Президента

2014 рік змінив хід історії України. У час, коли

країну кидало з крайності в крайність, Фриз примудрилася стати ключовою фігурою

у цій грі. Вона очолила інформаційний департамент виборчого штабу

Петра Порошенка. Потім керувала Головним управлінням громадських комунікацій

та інформації Адміністрації Президента. Без Ірини Василівни не проходила ні

одна зустріч Гаранта з журналістами.

А далі — більше – протеже Порошенко виходить на

велику сцену — вона пройшла в Раду 26 жовтня 2014 року на дострокових

парламентських виборах за списками Блоку Петра Порошенка, де отримала 30-е місце.

У Верховній Раді Фриз на всі 100 використовує свій

потенціал. Вона — член постійної делегації у парламентській асамблеї ГУАМ,

заступник члена постійної делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, член

комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, член

групи з міжпарламентських зв’язків з ФРН, Італією, Великобританією, КНР,

Францією і США.

Перший закон, який відразу ж наробив галасу, новоспечена нардеп зареєструвала 8 грудня 2014 року — «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за заклик до непокори». Його зміст можна укласти в кілька рядків: якщо є заклик для поліції НЕ бити студентів – покарання 3 роки; якщо з кимось разом закликати НЕ бити – 3-7 років. Мабуть, нова влада, яка обіцяла «жити по-новому», готувалася до бунтів. Через 5 днів Фриз відкликала законопроект.

Аріна Дмитрієва, для

Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 1 оновлено: Січень 13, 2019 автором: creator