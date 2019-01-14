В Єгипті студентку відрахували з університету за обійми з нареченим

Аль-Азхар є одним з найпрестижніших мусульманських духовних освітніх установ.

Дівчину відрахували після того, як її молодий чоловік зробив їй пропозицію і обійняв її на території університету.

Студентку єгипетського університету аль-Азхар у Каїрі відрахували за обіймів з чоловіком.

Дівчину покарали на початку січня після того, як в мережі з’явилося відео, на якому вона обіймається зі своїм нареченим у кампусі навчального закладу.

На записі видно, як чоловік дарує дівчині букет, стає на одне коліно і робить пропозицію. Отримавши позитивну відповідь, він обійме і підхоплює свою наречену на руки.

Після того, як відео дійшло до керівництва університету, студентку було вирішено відрахувати за порушення правил внз. Дівчина може оскаржити рішення керівництва до дисциплінарної комісії.

Аль-Азхар є одним з найпрестижніших мусульманських духовних освітніх установ і одним з найстаріших університетів світу.