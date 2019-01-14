Документальна стрічка про хлопчика з Донбасу отримала нагороду в США

Документальний фільм The Distant Barking of Dogs (“Віддалений гавкіт собак”) данського режисера Саймона Леренґа Уилмонт (спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії) отримав нагороду кінопремії Cinema Eye Honors в Нью-Йорку, США.

“Переможцем у категорії “Spotlight” став “Віддалений гавкіт собак” режисера Симона Леренґа Вильмонта”, – йдеться в повідомленні.

До речі, фільм також потрапив у шорт-лист премії “Оскар”. 22 січня 2019-го назвуть п’ятірку номінантів.

За сюжетом, події у фільмі відбуваються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою в Гнутово в Донецькій області. Після початку бойових дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі зображено, що для дитини означає виростати в зоні війни.