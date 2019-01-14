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У Німеччині на вагітну жінку напав біженець з ножем

14.01.2019

В Германии на беременную женщину напал беженец с ножом

У Німеччині в містечку Бад-Кройцнах сталася сварка між пацієнткою та відвідувачем клініки, в результаті якої чоловік кілька разів ударив ножем вагітну жінку, завдавши небезпечні для життя травми.

Про це повідомляє видання Presse Portal, уточнюючи, що інцидент стався в п’ятницю, 11 січня, близько 18 годин.

Медикам довелося терміново оперувати жінку, її стан в даний час стабільний, але ненароджена дитина отримав поранення в утробі і загинув. Постраждалою виявилася громадянка Польщі. А нападником – 25-річний біженець з Афганістану.

Спочатку зловмисник покинув лікарню, а потім федеральна поліція Бад-Кройцнах його заарештувала, виявивши на вокзалі. Прокуратура Бад-Кройцнах початку розслідування, суд уклав нападника під варту за спробу вбивства і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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