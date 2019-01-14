У справі Гандзюк з’явився слід донецького рейдера Владислава Дрегера

Справа Катерини Гандзюк

розкрило корупційний гнійник в Херсонській області. Корупція,

рейдерство, нелегальні пасажироперевезення і контрабанда в

окупований Крим. Активісти звинувачують у вбивстві Гандзюк практично

все керівництво області, яким поперек горла стояла її гучна

критика. Крім цього під приціл слідства потрапили ряд бізнесменів з

кримінальним минулим, серед яких відомий донецький рейдер – Владислав Дрегер.

Гандзюк проти херсонської контрабанди і схем

В кінці грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко

заявив, що слідству відоме прізвище замовника вбивства Катерини

Гандзюк. Тільки озвучити цю прізвища він відмовився, аргументуючи таємницею

слідства. Спочатку було відомо про п’ятьох затриманих, підозрюваних у

організації замаху на Гандзюк. Це члени праворадикальних

організацій, які за версією слідства мстилися херсонської активістки за

протидія вирубки лісу в області. 12 листопада суд заарештував ще

одного підозрюваного в співучасті у вбивстві Гандзюк — Ігоря

Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від БПП

Миколи Паламарчука.

Херсонська активістка Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою і померла в листопаді 2018 року

Версія про те, що

замах стало помстою за те, що Катерина нібито втрутилася в скандал

між активістами з «патріотичних» організацій з-за незаконної

вирубки лісу не позбавлена сенсу – це був останній перед замахом

гучний конфлікт з участю активістки. Між тим, об’єктом критики

Гандзюк ставали й інші корупційні схеми, процвітаючі на

Херсонщині. А саме рейдерські захоплення, контрабандні потоки в Крим і

нелегальні пасажироперевезення.

Дійсно,

громадянська позиція Катерини Гандзюк в Херсоні та області заважала багатьом

впливовим людям, серед яких як представники влади, так і

бізнесмени, які займалися не зовсім законним промислом в умовах

війни з Росією. У числі можливих замовників називали як керівництво

обласної поліції, так і представників херсонських ОЗУ. Соратники

Катерини Гандзюк вважають, що основним замовником нападу на

активістку був голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради

Мангер був одним з

постійних об’єктів критики Катерини Гандзюк, яка звинувачувала голову

облради у кримінальному минулому, потуранні місцевих сепаратистським

силам, «кришування» нелегальних перевезень та рейдерстві.

Темні схеми Дрегера—Мангера з «Херсонавтотранс»

Примітно, що

Владислав Мангер справді у свій час «засвітився» у досить-таки

гучному за мірками Херсона рейдерське захоплення

підприємства «Херсонсавтотранс».

У 2008 році Владислав

Мангер обіймав посаду начальника Державної податкової інспекції у

місті Херсоні. В кінці 2008 року під керівництвом Мангера податкова

міліція вилучила з реєстраційної палати херсонського міськвиконкому

оригінали реєстраційних документів, в тому числі і статут ТОВ

«Херсонавтотранс». Через кілька місяця виявилося, що

«Херсонсавтотранс» належить власникові з пропискою у місті Донецьк.

Новим господарем херсонських автовокзалів став відомий донецький бізнесмен з репутацією рейдера – Владислав Дрегер. Як повідомлялося раніше, Дрегер є вихідцем з широко відомої у вузьких колах краматорської угруповання«17 ділянка». Прославився гучними рейдерськими захопленнями в кінці 90-х-початку 2000-х. За роки своєї рейдерської «кар’єри» до 2003 року Дрегер зумів «віджати» Зуївський енергомеханічний завод і ВАТ «Донецкоеобластное підприємство автобусних станцій» (ДОПАС). В активі Дрегера виявилося близько 40 автостанцій у Донецкойобласти з пасажиропотоком більше одного мільйона чоловік в місяць.

Владислав Дреггер, донецький рейдер

Активну роль у рейдерському захопленні «Херсонсавтотранс» зіграв тодішній прокурор Херсонської області – Василь Черніков, який посприяв знищення доказів захоплення.

Після успішної рейдерської операції у Херсоні Дрегер за підтримки прокурора Чернікова і податківця Мангера купує ВАТ «НОПАС» — Миколаївського об’єднання автовокзалів. Таким чином, під його контролем опинилися всі пасажирські перевезення на півдні України.