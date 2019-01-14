Справа про 100 мільйонні розкрадання в «Укргазбанку» передали до суду

За даними ЗМІ, мова йде про Олексія Омельяненка, якого
підозрюють у привласненні державних коштів. Слідство встановило, що протягом
2008-2010 років він у змові з керівником однієї з дирекцій банку
організував схему виведення державних коштів на рахунки фіктивної фірми шляхом
видачі кредиту на 100 млн грн.
Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у
щодо колишнього заступника голови правління «Укргазбанку». Як повідомляє прес-служба
відомства, справу було передано до суду 9 січня.
За результатами попереднього розслідування прокурор
направило обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.
Омельяненко загрожує від 7 до 12 років в’язниці з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв SKELET-info, держава планує провести приватизацію «Укргазбанку» до кінця 2019 року.
До цього суд задовольнив позов ДП « Східний
гірничо-збагачувальний комбінат», зобов’язавши «Укргазбанк» перерахувати $1,98 млн
доларів австрійської компанії Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft
GmbH.