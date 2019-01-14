У Туреччині відповіли на загрози Трампа

Трамп пригрозив Туреччині економічним розоренням, якщо та атакує курдів.

У Туреччині застерегли президента США Дональда Трампа від порівняння сирійських курдів з терористичною організацією “Робоча партія Курдистану”.

Про це заявив спікер президента Туреччини Ібрагім Калин.

“Це фатальна помилка прирівнювати сирійських курдів до “Робочої партії Курдистану”, яка знаходиться в списку терористичних організації США і сирійським крилом якої є PYD/YPG”, – сказав він.

“Туреччина бореться з терористами, а не курдами. Ми будемо захищати курдів та інших сирійців перед усіма терористичними загрозами”, – заявив Калин.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині економічним розоренням, якщо та атакує курдів.

“Ми економічно розоримо Туреччину в тому випадку, якщо вони атакують курдів”, – написав Трамп в Твіттері.