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У Сирії затримали бойовиків ИГИЛ, серед них двоє громадян РФ

14.01.2019

В Сирии задержали боевиков ИГИЛ, среди них двое граждан РФ

У Сирії демократичними силами були затримані бойовики ИГИЛ, серед яких двоє — громадяни Росії. Про це повідомляється на сайті опозиції.

Затримання чотирьох бойовиків відбулося 9 січня. Їх підозрюють у терористичній діяльності, зокрема організації терактів в місті на півночі Сирії Ер-Ракка, а також створення осередків бойовиків в даному регіоні.

Затримані — Усмат Аттаев (Usmat Attayev) і Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) мають російські паспорти, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) — афганець, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) — турків.

В Сирии задержали боевиков ИГИЛ, среди них двое граждан РФ

«Сирійські демократичні сили» підтримуються коаліцією на чолі з США. Вони ведуть боротьбу з ИГИЛ в регіоні.

Коли Штати в грудні 2018 року оголосили про виведення військ з Сирії, в СДС заявили, що це може відродити ІГ.

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