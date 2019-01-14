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Директор Львівського підприємства спіймали на хабарі

14.01.2019

Директор Львовского предприятия пойман на взятке

Співробітники правоохоронних органів Львова викрили директора підприємства при передачі хабара працівникам Управління захисту економіки у Львівській області. Розмір хабара становив дві тисячі доларів США, повідомляє обласне управління Нацполиции.

«Керівник одного з підприємств намагався дати хабар працівникам Управління захисту економіки у Львівській області, щоб він і його дружина уникли відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги в області», – сказано в повідомленні, поширеному поліцією.

Передача хабара відбувалась у Львові, у приміщенні одного із закладів громадського харчування. Саме там і було проведено затримання директора підприємства. У відповідності з даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Тепер порушнику закону загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін від 3 до 6 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, а також можливою конфіскацією майна.

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