Адвокат депутата Київради погорів на хабарі поліцейському

Силовики затримали адвоката директора одного з

державних підприємств, депутата Київської обласної ради при спробі

підкупу офіцера поліції. Про це поінформували в прес-службі Військової

прокуратури Центрального регіону.

«Затриманий адвокат, який намагався підкупити заступника

начальника Управління захисту економіки в Київській області. Встановлено, що

затриманий є адвокатом і надає правову допомогу директору одного з

державних підприємств, який одночасно є депутатом Київської

обласної ради. Зазначений директор держпідприємства не повідомив про істотні

зміни в майновому стані після придбання автомобіля і

нерухомого майна», — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 22 грудня 2018 року адвокат запропонував

через майора поліції — начальника відділу протидії корупції надати

заступнику начальника управління неправомірну вигоду в розмірі $1 тисячі.





«Цю суму він запропонував офіцерові поліції за нескладання

протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією за

вказаною директору, передбачених ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про

адміністративні правопорушення і за непритягнення його до адміністративної відповідальності»,

— відзначили в прокуратурі.

Пізніше, 4 січня 2019 року, підозрюваний підтвердив свої

наміри дати хабар під час зустрічі з майором поліції, яка проводилася

під контролем правоохоронних органів. А 9 січня під час чергової зустрічі

з офіцером поліції, підозрюваний передав йому $900, після чого його затримали.

Прокуратура повідомила затриманому про підозру у вчиненні

злочини, сума хабара вилучено. В даний час проводяться першочергові

слідчі дії.

За даними видання «Резонанс», мова йде про депутата Київської обласної ради від «Блоку Петра Порошенко» Олега Балагуре, керівного державним підприємством «Дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України.

Раніше SKELET-info повідомляв, що проти нинішнього керівника волинської територіальної організації «Блоку Петра Порошенка» Солідарність», екс-глави департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Івана Мирки скасували дисциплінарне провадження.