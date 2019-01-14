Росіянин старий Новий рік за лічені хвилини розстріляв дружину, сусідів і себе

У Башкирії 34-річний місцевий житель розстріляв дружину і сусідів, після чого покінчив з собою. Загинули чотири людини, ще двоє госпіталізовані.

За попередніми даними, близько 05:00 в неділю, 13 січня, в місті Учали на Шкільній вулиці п’яний чоловік у своєму будинку посварився з дружиною.

«Жінка, побоюючись за своє життя, вискочила з хати і заховалася у сусідів. Тоді чоловік почав розшукувати її, вриваючись в будинки. В одному домоволодінні він вистрілив у господаря і поранив його, а також застрелив господиню будинку. У другому — вистрілив у господаря. Від отриманого поранення чоловік, співробітник одного з експертних підрозділів поліції, помер у лікарні», — пояснив Уманський.

Після цього чоловік застрелив свою дружину і покінчив із собою — їх тіла виявили прибулі на місце співробітники поліції.

Кримінальну справу порушено за пунктом «а» частини 2 статті 105 КК РФ («Вбивство двох і більше осіб»), уточнив офіційний представник республіканського СУ СКР. На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво регіональних СУ СКР і МВС. Зброю виявлено та вилучено, слідство встановлює його легальність.

Як розповів «Стрічці.ру» джерело в правоохоронних органах, трагедія розігралася за лічені хвилини — перші патрульні екіпажі прибутку на Шкільну вулицю через вісім хвилин, але стрільби вже не було чутно. Що послужило причиною конфлікту, не відомо.