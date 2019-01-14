Трамп пообіцяв оприлюднити протоколи розмов з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що він оприлюднить детальні протоколи особистих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Коли його запитали, чи збирається він це зробити, він відповів ствердно, додавши, що йому «все одно».

Трамп розповів, що на зустрічі з Путіним у Гамбурзі влітку 2017 року у них відбулася «відмінна» бесіда, в ході якої вони обговорювали ситуацію в Ізраїлі і «багато інших речей». Він уклав, що «нічого не приховує від своєї адміністрації.