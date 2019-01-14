П’ять осіб загинули після сходження лавини в Альпах у минулі вихідні

Синоптики попередили про “червоному” рівні метеоопасности через лавини у французьких регіонах Савойя і Верхня Савойя.

Так, тіла трьох туристів з Німеччини, 32, 36 і 57 років, знайдені після сходження лавини в суботу, на гірськолижному курорті Lecham Arlberg в Австрії. Ще одна людина вважається зниклою без вісті. А у Франції загинули двоє працівників гірськолижного курорту Морийон. Лавина зійшла на чоловіків, коли вони встановлювали протилавинні маячки на висоті 1800 метрів.

Дружина одного із загиблих німецьких туристів звернулася в поліцію відразу після сходу лавини. За даними поліції федеральної землі Форарльберг, тіла чоловіків знайшли за сигналами мобільних телефонів біля одного з найкрутіших у світі схилів – Langer Zug, який раніше був закритий через лавинонебезпечно ситуації.

Всього в Альпах з початку року через рясні снігопади загинули 24 людини.

Синоптики попередили про “червоному” рівні метеоопасности через лавини у французьких регіонах Савойя і Верхня Савойя, розташованих в Альпах.