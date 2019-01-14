У Польщі здійснили напад на мера Гданська: поранили ножем

У Польщі здійснили напад на мера Гданська Павла Адамовича.

Відзначається, що злочинець поранив мера Гданська ножем, вибігши на сцену під час завершення святкового концерту Великого оркестру Різдвяної допомоги.

За непідтвердженою інформацією, Адамович був поранений в живіт і в даний час госпіталізований.

Точної інформації про стан мера Гданська його прес-служба не повідомляє.

За даними ЗМІ, злочинець затриманий поліцією, його особистість встановлена: це 27-річний житель Гданська, раніше залучався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що у зловмисника виявили бейдж “Преса”.

“Поліція встановлює, що використовував злочинець цей бейдж для входу на урочистий захід”, – зазначає ЗМІ.

Павло Адамович займає пост мера Гданська більше 20 років, переобравшись в 2018 році на чотирирічний термін в шостий раз.