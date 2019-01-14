Макрон написав відкритий лист французам

Французькі ЗМІ у неділю, 13 січня, опублікували відкритий лист Емманюель Макрона французам.

В ньому президент заявив про бажання «знайти спільні рішення проблем» і позначив близько 30 основних питань, які будуть винесені на обговорення під час загальнонаціональної консультації. Звернення лідера країни з’явилося в пресі за два дні до початку громадських дебатів, покликаних допомогти уряду вийти з політичної кризи, який був викликав рухом «жовтих жилетів».

«У період, повний питань і невизначеності, ми повинні нагадати один одному, ким ми є. Франція — країна, несхожа на інші», — почав свій лист Емманюель Макрон. На думку президента, Франція є однією з найбільш «солідарних» і «вільних» країн, в якій будь-яка «несправедливість» може відчуватися більш гостро, ніж де-небудь.

Макрон зазначив, що метою загальнонаціональної консультації, яка пройде в країні з 15 січня до 15 березня, стане спроба «знову поставити собі головні питання, від яких залежить наше майбутнє». «Для мене немає заборонених питань. Наші точки зору по деяким з тим можуть не співпадати, — це нормально, це демократія. Але ми покажемо один одному, що ми —народ, який не боїться говорити, обмінюватися думками та дискутувати», — пише французький лідер.

За даними газети Le Parisien, Емманюель Макрон працював над текстом документа особисто протягом двох днів. Згідно з листом, у загальнонаціональній консультації зможуть взяти участь всі французи, у тому числі ті, хто не проживає на території країни. Свою думку можна висловити на спеціальному сайті, який відкриється 15 січня, а також в меріях і на громадських зборах. В якому форматі будуть проводитися зустрічі, не уточнюється.

Податки, екологія і демократія

У своєму листі Емманюель Макрон виділив чотири основні теми, яким буде присвячена загальнонаціональна консультація. Ними стануть оподаткування і бюджетні витрати, організація роботи місцевих адміністрацій та державних служб, комплексні екологічні перетворення, а також зміна виборчої системи і демократичних інститутів.

За словами президента Франції, під час загальнонаціональної консультації французи зможуть висловити свою думку у тому числі з наступних питань:

— Як зробити податкову систему більш ефективною? Які податки необхідно знизити в першу чергу?

— Потрібно припинити надання певних державних послуг? Які державні послуги необхідно ввести і на які кошти їх можна утримувати?

— Як держава і місцеві влади можуть вдосконалювати свою роботу і відповісти на нові виклики, які стоять перед регіонами?

— Як профінансувати екологічні перетворення: податками або зборами, і хто повинен їх сплачувати?

— Чи повинен затвердити парламент граничне число мігрантів, яких приймає Франція кожен рік?

— Необхідно запровадити [на виборах] графу «проти всіх»? Повинно бути голосування обов’язковим?

— Потрібно спростити організацію референдумів і хто повинен виступати з такою ініціативою?

— Як можна закріпити принципи світськості і змінити відносини церкви і держави?

Емманюель Макрон зазначив, що під час дебатів громадяни Франції зможуть додати інші теми і пропозиції, які можуть поліпшити [їх] щоденне життя».