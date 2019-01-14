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Глава АП Райнин заявив соратникам, що не вірить у перемогу Порошенка. Тепер його хочуть звільнити

14.01.2019


Глава адміністрації президента Ігор Райнин знаходиться під загрозою звільнення. Це повідомив «Країні» джерело на Банковій.

За інформацією нашого співрозмовника, недавно зібрав своїх Райнин
наближених і заявив, що у Петра Порошенка немає перспектив залишитися
президентом. І сказав, що у нього є план створити партію, яка
могла б стати «рятівним колом» для команди нинішнього президента,
поки вона ще має адміністративний ресурс.

Про зборах у Райнина доповіли президенту. Порошенко після цього
скликав термінову нараду, на якій назвав главу своєї адміністрації
«зрадником» і запропонував його звільнити. Зараз це питання активно
обговорюється в оточенні президента, хоча остаточного рішення — міняти
Райнина чи ні, а якщо міняти то на кого — ще не ухвалили.

У той же час інше джерело «Країни» в політичних колах вважає,
що до виборів Ігоря Райнина міняти не будуть. Таке звільнення можуть
розцінити як втеча людей від Порошенка і що корабель президента дав
текти. «Просто дуже жорстко з ним поговорять», — припускає джерело.

Ігор Райнин став главою АП в 2016 році. Він переїхав до Києва з крісла губернатора Харківської області. До речі, харків’янином був і попередній глава адміністрації президента Борис Ложкін.

Відомо, що до того, як стати «людиною Порошенка», Райнин працював заступником Арсена Авакова — коли той сам губернаторствовал в Харкові. А після приходу в АП Райнина називали «людиною Ложкіна» — адже саме він порекомендував Порошенко призначити Райнина губернатором.

Нинішній глава АП відомий також своїми хорошими відносинами з головою
Харківщини Юлією Світличної, яка раніше працювала його в нього
замах.

Таким чином, фронда Райнина може серйозно ускладнити завдання для Порошенка отримати хороший результат у Харківській області.

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Нагадаємо, що соціологічні опитування обіцяють президенту 3-4 місце в першому турі виборів. Якщо ж він виходить у другий, то, за опитуваннями, програє всім рейтинговим кандидатам — Тимошенко, Зеленському, Бойко і Гриценко.

 

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