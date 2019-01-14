Глава АП Райнин заявив соратникам, що не вірить у перемогу Порошенка. Тепер його хочуть звільнити





Глава адміністрації президента Ігор Райнин знаходиться під загрозою звільнення. Це повідомив «Країні» джерело на Банковій.

За інформацією нашого співрозмовника, недавно зібрав своїх Райнин

наближених і заявив, що у Петра Порошенка немає перспектив залишитися

президентом. І сказав, що у нього є план створити партію, яка

могла б стати «рятівним колом» для команди нинішнього президента,

поки вона ще має адміністративний ресурс.

Про зборах у Райнина доповіли президенту. Порошенко після цього

скликав термінову нараду, на якій назвав главу своєї адміністрації

«зрадником» і запропонував його звільнити. Зараз це питання активно

обговорюється в оточенні президента, хоча остаточного рішення — міняти

Райнина чи ні, а якщо міняти то на кого — ще не ухвалили.

У той же час інше джерело «Країни» в політичних колах вважає,

що до виборів Ігоря Райнина міняти не будуть. Таке звільнення можуть

розцінити як втеча людей від Порошенка і що корабель президента дав

текти. «Просто дуже жорстко з ним поговорять», — припускає джерело.

Ігор Райнин став главою АП в 2016 році. Він переїхав до Києва з крісла губернатора Харківської області. До речі, харків’янином був і попередній глава адміністрації президента Борис Ложкін.

Відомо, що до того, як стати «людиною Порошенка», Райнин працював заступником Арсена Авакова — коли той сам губернаторствовал в Харкові. А після приходу в АП Райнина називали «людиною Ложкіна» — адже саме він порекомендував Порошенко призначити Райнина губернатором.

Нинішній глава АП відомий також своїми хорошими відносинами з головою

Харківщини Юлією Світличної, яка раніше працювала його в нього

замах.

Таким чином, фронда Райнина може серйозно ускладнити завдання для Порошенка отримати хороший результат у Харківській області.

Нагадаємо, що соціологічні опитування обіцяють президенту 3-4 місце в першому турі виборів. Якщо ж він виходить у другий, то, за опитуваннями, програє всім рейтинговим кандидатам — Тимошенко, Зеленському, Бойко і Гриценко.