Напад на мера Гданська: чиновник залишається в критичному стані

Операція тривала більше п’яти годин.

Лікарі зазначили, що операція тривала понад п’ять годин.

“Мер Гданська Павел Адамович живий, але він у дуже важкому стані”, – повідомив лікар медичного університету Гданська Томаш Стефаняк, додавши, що найближчі години стануть вирішальними.

Медик зазначив, що поранення Адамовича дуже серйозні: травма серця, пошкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта. Протягом операції знадобилися 41 порція крові (це близько 18,5 літрів чистої крові).

Нагадаємо, в понеділок донори у Польщі масово здавали кров, щоб врятувати життя мера Гданська Павла Адамовича, який потребує переливання крові після удару ножем у серце та живіт під час благодійної акції.

Зазначимо, що нападник на мєра був раніше судимий за пограбування банків. Так, в 2013 році 27-річний житель Гданська був засуджений до 5,5 років тюремного ув’язнення за напади на банки. Відомо, що в’язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.