Висадки на Місяць не було, а до Гагаріна у космосі були 12 осіб. Абсурдні теорії…

Чому теорії змов так популярні? Чому люди відмовляються вірити в найпростіше пояснення і шукають під килимом сліди чиєїсь волосатої руки? Хтось вважає, що це звичайна реакція на соціальне нерівність або привід в черговий раз насварити уряди всіх країн. Хтось бачить в цьому проекцію негативних особистісних властивостей на змовників, які перетворюються в справжніх демонів. Чи були американці на Місяці? Був Гагарін першим у космосі? Що літаки розпилюють своїми білими слідами?

Здавалося б, дивні питання. Але на диво в світі є десятки, сотні і, найжахливіше, мільйони людей, які всерйоз готові сперечатися з загальноприйнятими, очевидними і не раз підтвердженими фактами. Про цих теоріях змови ми розповідаємо.

Місячний змова

Класика всіх часів і народів. І напевно, найпопулярніша теорія змови у світі. А вона зводиться до того, що американці нібито ніколи не були на Місяці, а зйомку висадки Ніла Армстронга і База Олдріна на супутнику Землі насправді знімали в голлівудських павільйонах під керівництвом Стенлі Кубрика.

У травні 2018 року в Росії силами ВЦВГД було проведено соціологічне опитування. Мало того що 7% росіян не вірять в сферичну Землю, так ідею місячного змови підтримують 57%. Серед людей з середньою освітою в висадку американців на Місяці не вірять 65% опитаних.

Через минулі десятиліття і десятки отсмотренных блокбастерів, куди легше повірити в те, що висадка Армстронга і Олдріна на Місяці була фейком.

Адепти теорії місячного змови вірять, що в кінці 60-х років у NASA не було технічних можливостей здійснити подібну операцію з доставки і повернення людей з Місяця. А на фальсифікацію агентство і уряд США пішли для того, щоб відволікти увагу співгромадян від війни у В’єтнамі і щоб перебити успіхи СРСР в космічній гонці.

Напевно, найпопулярніший аргумент серед обивателів — це брижі на прапорі США, встановленому на поверхні Місяця. Вони схильні бачити в цьому подих вітру на майданчику, а не затухаючі коливання з-за встановлення прапора. Не зовсім зрозуміло, що заважало в павільйоні перезняти цей момент так, щоб прапор був ідеально рівним на радість всім змовникам? Але на такий самий логічний крок у них завжди знайдеться контраргумент. Це ж стосується і претензій з надто низьким стрибків астронавтів на Місяці, де сила тяжіння менше, і претензій по прольоту через радіаційні пояси Землі, і претензій до ретуші на офіційних знімках астронавтів.

І навіть визнання Радянським Союзом американського першості у місячній гонці «змовники» можуть пояснити. Від простого припущення, що Союз не розпізнав підробки або отримав економічні привілеї від США. До гострій стадії конспірології мозку: СРСР був проектом американських еліт, яким вони залякували власних громадян.

Звичайно ж, в СРСР не тільки по телевізору стежили за місій «Аполлон»: у розвідки була широка агентурна мережа і просунуті технічні можливості, щоб підглядати за американськими ракетами з-за океану.

Вже на сучасному етапі підтвердження висадки Армстронга і Олдріна на Місяці знайшли і китайські, індійські, японські космічні апарати. Але для любителів теорій змов це виявилося лише черговим приводом розім’яти сіра речовина в пошуках конспірологічних пояснень.

Втрачені космонавти

Як на території колишнього Союзу популярною була теорія про місячному змові, так на Заході прийнято було згадувати якихось радянських космонавтів, які відправлялися на небеса (в прямому і переносному сенсах цієї фрази) до пам’ятного польоту Гагаріна. На Заході ця теорія отримала сумно-романтичну назву Lost Cosmonauts.

Прихильники цієї теорії змови стверджують, що в Радянському Союзі до Гагаріна намагалися запустити в космос людину. Але всі ці запуски закінчилися невдачею і загибеллю космонавтів. Один з них, правда, начебто міг вижити і потрапити в полон до китайського уряду. Все з тієї ж теорії, звичайно.

Швидше за все, витоки цієї теорії сягають до передбачуваної витоку від високопоставленого чеського комуніста, який в грудні 1959 року поділився інформацією про численних неофіційних запусках на території СРСР. Стверджується, що один з таких запусків у звичайній рідинної одноступеневою балістичної ракети Р-5 знаходився якийсь Олексій Ледовський. До цього імені з часом додалися Андрій Митьков, Сергій Шиборин і навіть Марія Громова. Інформацію про це поширювало італійське новинне агентство Continentale.

Часто за «втрачених космонавтів» на Заході беруть випробувачів парашутної техніки, які загинули до першого пілотованого польоту людини на орбіту. Принаймні, до такого висновку прийшов у 1986 році (за часів гласності журналіст і популяризатор науки Ярослав Голованов у своїй книзі «Космонавт №1». Під час її написання він зустрічався з висотним парашутистом, який працював з тим же Петром Борговою. На останньому Заході люблять приписувати смерть в космосі, хоча насправді він загинув, стрибнувши з висоти 28 640 метрів у листопаді 1962 року при випробуванні експериментального парашута.

Гондола стратостата «Волга»

Гарненько підживили теорію про «втрачених космонавтів» і два італійських радіоаматора — брати Джудіка-Кордільові. З 1960 року вони регулярно повідомляли про перехоплення сигналів радянських пілотованих космічних кораблів. Цим невизнаним геніям радіоперехоплення вдавалося те, чого не могла домогтися американська військова махина: брати могли навіть почути биття серця радянського космонавта, який, на думку їх знайомого кардіолога, перебував при смерті.

Історії братів були одна більш вражаюче іншого. В результаті їм вдалося перехопити запис переговорів цілого екіпажу з чотирьох радянських космонавтів, які замерзали на смерть у космосі. «Умови погіршуються… Чому ви не відповідаєте?.. Швидкість падає… Світ ніколи не дізнається про нас», — принаймні, так переказували їх історії італійські ЗМІ.

До лику «втрачених космонавтів» західні «змовники» іноді приписують льотчика-випробувача Володимира Ільюшина. Нібито він за кілька днів до Гагаріна відправився в космос, здійснив кілька витків навколо Землі, але з-за неполадок приземлився в Китаї. Хоча сам Ільюшин і побував у Китаї, але зовсім не з-за падіння з неба, а з-за автомобільної аварії та подальшої реабілітації методами традиційної китайської медицини в Піднебесній.

Хімічні траси

Одна з улюблених теорій конспірологів — «химтрейлс», або хіміотрасси. Так називають конденсаційні сліди, які залишають позаду себе літаки, що пролітають на великій висоті. Конспірологи впевнені, що ці пухкі шлейфи водяної пари насправді хімікати, які уряд розпорошує над населеними пунктами для контролю погоди, або отруєння навколишнього середовища, або для приборкання суспільства. Нібито з літаків розпорошуються хімікати, які роблять нас поступливими громадянами, якими простіше управляти.

Велику популярність ця теорія здобула в США, де, власне, і зародилася. Нині в небі над США щорічно пролітає більше 840 млн осіб. Частенько в соцмережах публікують цілі решітки в небі конденсаційних слідів. Немов пілоти літаків не проти зіграти у величезні хрестики-нулики.

— 20-30 років тому ми ніколи не бачили цих химиотрасс. У нас було чудове синє небо, — говорила кореспонденту BBC одна з активісток організації Bye Bye Blue Sky, яка об’єднує навколо себе людей, стурбованих слідами літаків у небі.

Звичайно ж, конденсаційні сліди — це всього-навсього водяний пар з двигунів повітряних суден, що при певних умовах в атмосфері перетворюється на кристали льоду. І це зовсім не якийсь новомодний винахід: конденсаційні сліди існували ще на зорі авіації. Досить поглянути на цю фотографію часів Другої світової війни.

Але активістів це не зупиняє від вибудовування гігантського закулісного змови, в якому можна вбачати руки ООН, військових, урядів, Ротшильдів, пілотів, вчених та інших масонів. Як же важко живеться, мабуть, з усвідомленням цього сакрального і доступного далеко не кожному знання.

Втім, цих людей, частенько похилого віку, можна зрозуміти. На їх очах світ різко ступив з однієї епохи в іншу, а наукові відкриття і технології посипалися як з рогу достатку. Щоправда, знаходяться в когорті змовницьких теоретиків і люди молодші, яким не пощастило з вчителем фізики.

Професор Карен Дуглас з Університету Кента так пояснила живучість подібних теорій, їх кількість і безліч послідовників в онлайні. Люди люблять ділитися інформацією і споживати її. Але споживають з більшою охотою вони те, у що вірять. У результаті вони виявляються в інформаційному міхурі разом з людьми, що розділяють їх інтереси і віру, що поширюють лише інформацію, яку вони всі вірять.

А тому не дивно, що в групах у Facebook зразок Chemtrails Global Skywatch збирається під 180 000 учасників, об’єднаних вірою в те, що сліди літаків в небі — «це найбільший злочин в історії людства».