У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

У місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев’ятиповерховому житловому будинку.

За інформацією прес-служби МНС РФ, обрушилися восьмий та дев’ятий поверхи. Вибух стався о 05:18 за київським часом. Постраждали, за першими даними, близько 30 чоловік. ЗМІ стверджують, що загинула дитина, в МНС не підтверджують. Одна жінка перебуває у важкому стані. Під завалами залишаються четверо мешканців.

Що відомо про вибух в багатоповерхівці в Шахтах:

Вибух стався рано вранці 14 січня. Зруйновані квартири на 8 і 9 поверхах.

Близько 30 постраждали. ЗМІ заявили про загибель дитини. Ще четверо залишаються під завалами, в тому. 140 осіб евакуйовано.

Попередня причина – вибух газового балона.

Будинок цегляний, 1993 року побудови. Його відключили від електрики. Від вибуху пішли тріщини у квартирах на 7 поверсі, їх обстежують фахівці.

Всі екстрені служби спрямовані на місце НП. Будинок розташований за адресою: вулиця Хабарова, 16. Для жителів 72 квартир будинку розгорнуто пункт тимчасового розміщення.

Пошкоджено чотири квартири. 140 людей евакуйовані. З-під завалів врятовано мати та дворічна дитина.

Рятувальники стверджують, що в руїнах є ті, що вижили. “Хвилини тиші і аналіз обстановки показують, що під завалами є живі люди. Проводяться роботи по їх виявленню і розблокування”, – кажуть вони.

Як пишуть ЗМІ, причиною вибуху могли бути порушення при експлуатації газового обладнання.

Будинок був побудований в 1993 році. Всього в ній 72 квартири.