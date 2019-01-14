У Луценка закрили справу проти екс-директора «Укрхімтрансаміак» Бондика

Віктор Бондик

Кримінальну справу стосовно екс-гендиректора держпідприємства «Укрхімтрансаміак» Віктора Бондика за підозрою у розкраданні державних коштів закрито. Відповідне рішення ухвалено Генеральною прокуратурою України, повідомляє видання «Укррудпром» з посиланням на матеріали суду.

Так, адвокати в грудні 2018 року просили суд зняти арешт у швейцарському

банку з рахунків компанії Spess Asset Management B. V., власників якої є

Бондик. Аргументація – ГПУ закрила справу проти їх клієнта «у зв’язку з встановленим

відсутністю у діянні складу кримінального злочину».

Однак, закривши провадження, захисники стверджували, прокуратура

не зняла арешт з майна з Бондика. Суд прийняв рішення зняти. При цьому прокурори

не заперечували проти такого рішення.

Пізніше Генеральна прокуратура повідомила про підозру в Бондику

те, що його дії призвели до збитків у розмірі $2,3 млн. В рамках розслідування

справи за фактом відмивання коштів Федеральне відомство юстиції Швейцарії тимчасово

заарештувала $29,6 млн на банківському рахунку в Bank Vontobel AG, що належать компанії

Бондика і передало Україні відповідні документи.

У справі про розкрадання в «Укртрансамиаке» у вересні 2017 Національне

антикорупційне бюро України затримала кілька людей, у тому числі в. о. директора

держпідприємства Ігоря Трегубенко, колишнього заступника Бондика, якого потім взяли

під арешт.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Швейцарія передала Україні документи, які стосуються кримінальної справи про розкрадання грошей в «Укртрансамиаке».