У Луценка закрили справу проти екс-директора «Укрхімтрансаміак» Бондика

Віктор Бондик
Кримінальну справу стосовно екс-гендиректора держпідприємства «Укрхімтрансаміак» Віктора Бондика за підозрою у розкраданні державних коштів закрито. Відповідне рішення ухвалено Генеральною прокуратурою України, повідомляє видання «Укррудпром» з посиланням на матеріали суду.
Так, адвокати в грудні 2018 року просили суд зняти арешт у швейцарському
банку з рахунків компанії Spess Asset Management B. V., власників якої є
Бондик. Аргументація – ГПУ закрила справу проти їх клієнта «у зв’язку з встановленим
відсутністю у діянні складу кримінального злочину».
Однак, закривши провадження, захисники стверджували, прокуратура
не зняла арешт з майна з Бондика. Суд прийняв рішення зняти. При цьому прокурори
не заперечували проти такого рішення.
Пізніше Генеральна прокуратура повідомила про підозру в Бондику
те, що його дії призвели до збитків у розмірі $2,3 млн. В рамках розслідування
справи за фактом відмивання коштів Федеральне відомство юстиції Швейцарії тимчасово
заарештувала $29,6 млн на банківському рахунку в Bank Vontobel AG, що належать компанії
Бондика і передало Україні відповідні документи.
У справі про розкрадання в «Укртрансамиаке» у вересні 2017 Національне
антикорупційне бюро України затримала кілька людей, у тому числі в. о. директора
держпідприємства Ігоря Трегубенко, колишнього заступника Бондика, якого потім взяли
під арешт.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Швейцарія передала Україні документи, які стосуються кримінальної справи про розкрадання грошей в «Укртрансамиаке».