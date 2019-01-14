Фопи за новою схемою виграли тендер військових Луганська на 18 мільйонів

П’ять приватних підприємців поставлять Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська Міністерства оборони України дров на 17,74 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

За даними журналістів, переможці — Андрій Самарін, Каріна

Карпенко, Дмитро Дудник, Роман Бурнашев і Владислав Корецький –

зареєструвалися як фізичні особи-підприємці незадовго до отримання

підрядів від військових. У той же час участь в тендері брали також і колишні

постачальники КЕТ — Дмитро Тимченко, Василь Ракома, Андрій Скляров, Вікалін

Кравцова.

«Не вважаючи торгів за листопад-грудень, з літа 2015 року

жовтень 2018 року КЕТ Луганська провів закупівлі дров на 271 млн грн. Кошти

регулярно ділять дві групи підприємців — харківська та запорізька. До

недавнього часу багато підприємців, не вигравали, а «складали

конкуренцію» переможцям торгів, приходили на аукціони з військових

«недійсними гарантіями», тобто розкидали банківські гарантії на

два-три тендеру — просто щоб забезпечити видиму конкуренцію іншим

підприємцям», – йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, ФЛПы іноді змінювали свої

початкові цінові пропозиції, приходили з неповним пакетом документів,

виступали постачальниками дров один перед одним, щоб забезпечити аналогічний

досвід виконання договорів «новачкам».

«Але нинішні тендери пройшли в нових умовах: учасники почали грати на пониження в ході аукціонів і все (як переможці, так і ті, що програвали) прийшли з дійсними банківськими гарантіями. Крім того, «новачки» припинили продавати дрова «учасникам з досвідом» і увійшли в контрагентские відносини з фізичними особами, що не мали раніше відношення до державних закупівлях», – додають журналісти.

Як повідомляв SKELET-info, представники Центру протидії корупції в 2017 році оскаржили закупівлі в електронній системі ProZorro на більш ніж 6 мільярдів гривень.

Крім того в тендерах перемагають компанії з так званого «чорного списку» Антимонопольного комітету,

які після виявлених порушень не мають права протягом трьох років

брати участь у торгах.