«Новачок» додадуть до списку заборонених речовин

ОЗХО включить “Новачок” у додаток до Конвенції із заборони хімічної зброї.

14 членів виконавчого ради схвалили відповідну пропозицію, подану Сполученими Штатами, Канадою та Нідерландами.

Речовина включать в додаток до Конвенції із заборони хімічної зброї.

4 березня 2018 року в Солсбері був отруєний раніше засуджений в РФ за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала дочка Юлія. Влада країни заявили, що росіяни отруйні речовини нервово-паралітичної дії “Новачок”, яку розробляли в СРСР і РФ.

30 червня в розташованому поруч Еймсбері виявили Дону Стерджесс і Чарльза Роулі: обидва були без свідомості. Пара отруїлася Новачком. Жінка померла, чоловік осліп і втратив чутливість кінцівок.