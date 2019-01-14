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КНДР продовжує таємно розвивати ядерні програми

14.01.2019

КНДР продолжает секретно развивать ядерные программыКім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб.

Джерела видання повідомляють, що КНДР “штампує ракети і боєголовки” з звичайною швидкістю. Кім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб.

“Немає ознак того, що їх ядерні або ракетні програми були уповільнені або припинені. Замість цього вони вийшли на нову стадію”, – заявила Меліса Ханхам, експерт з аналізу розповсюдження зброї за даними з відкритих джерел.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Іна заявляв, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів Північної Кореї могли б прискорити процес денуклеаризації КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина і розраховує незабаром зустрітися з ним. Американська сторона запропонувала Північної Кореї провести саміт в середині лютого у В’єтнамі.

6 грудня повідомлялося, що КНДР споруджує новий об’єкт в 11 кілометрах від ракетної бази на півночі країни.

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