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“Знаходиться у важкому стані”: пораненому в серці мера Гданська перелили 20 літрів крові

14.01.2019

“Находится в тяжелом состоянии”: раненному в сердце мэру Гданьска перелили 20 литров крови

Лікарі прооперували мера польського міста Гданськ Павла Адамовича, який отримав ножові поранення під час благодійного концерту.

13 січня злочинець кілька разів ударив Адамовича ножем в область серця. Під час нападу чоловік кричав, що він відсидів тюремний термін за безпідставним звинуваченням, під час якого «піддавався тортурам».

Пізніше з’ясувалося, що ним виявився 27-річний місцевий житель, раніше залучався до відповідальності за пограбування чотирьох банків.

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