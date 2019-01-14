Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

В Ірані вранці 14 січня розбився літак Boeing 707, який летів з Бішкека. Катастрофа сталася поблизу аеропорту Карадж біля столиці Тегерана.

За твердженнями місцевих ЗМІ, Бортінженер зумів вибратися живим з літака. Всього на борту, за їх даними, знаходилися 16 чоловік. Літак впав на житловий район.

Причиною аварії зазначаються складні погодні умови. Пілот не впорався з керуванням. Спочатку він переплутав аеропорти висадки, приземлившись у Фаті. Обидва аеропорти знаходяться поруч і такі помилки не рідкість.