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Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

14.01.2019

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

В Ірані вранці 14 січня розбився літак Boeing 707, який летів з Бішкека. Катастрофа сталася поблизу аеропорту Карадж біля столиці Тегерана.

За твердженнями місцевих ЗМІ, Бортінженер зумів вибратися живим з літака. Всього на борту, за їх даними, знаходилися 16 чоловік. Літак впав на житловий район.

Причиною аварії зазначаються складні погодні умови. Пілот не впорався з керуванням. Спочатку він переплутав аеропорти висадки, приземлившись у Фаті. Обидва аеропорти знаходяться поруч і такі помилки не рідкість.

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

 

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото и видео катастрофы

 

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